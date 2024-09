Krzysztof Cugowski żegna zmarłego Felicjana Andrzejczaka: "Kochany Felku"

Felicjan Andrzejczak - jego głos poruszał i koił

Felicjan Andrzejczak był artystą, którego głos poruszał serca kolejnych pokoleń słuchaczy. Jego wkład w polską muzykę jest nieoceniony, a piosenki takie jak "Jolka, Jolka pamiętasz" na zawsze pozostaną częścią historii polskiej sceny muzycznej. Jego talent, pasja i autentyczność sprawiają, że jest jednym z najważniejszych polskich wokalistów, którego twórczość na zawsze zapisała się w kanonie polskiej muzyki rozrywkowej.

Krzysztof Cugowski żegna Felicjana Andrzejczaka

Choć największe sukcesy odnosił razem z Budka Suflera, to do końca życia był aktywny artystycznie. Jeszcze miesiąc temu występował na deskach Opery leśnej w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Za kilka tygodni miała się odbyć premiera jego nowego singla, nagranego wspólne z Joanną Dudkowską, artysta planował także cały album. Niestety, choroba zabrała go na zawsze, pozostawiając w żalu bliskich, przyjaciół i fanów. Pożegnalny wpis zamieściła na swoim profilu na Facebooku Krzysztof Cugowski:

Kochany Felku, Przyjacielu jeszcze chwilę temu razem staliśmy na scenie... Nie mam słów, żeby Cię pożegnać... Odpoczywaj w spokoju. Serce pęka... Droga Rodzino przyjmij moje kondolencje.

Kilka słów od siebie napisała na Instagramie Małgorzata Ostrowska:

Felicjanie… tak się nie mówi do widzenia! W Sopocie mówiłeś mi, że czujesz się dobrze… a tu… „Wtedy gdy sie najmniej spodziewasz, Nagla wiadomosc pchnie Cie nożem…” Czas ołowiu… Żal przeogromny!

Felicjan Andrzejczak tworzył do końca

Felicjan Andrzejczak niemal do samej śmierci tworzył i występował. Jego koncerty przyciągały wielu fanów, którzy cenią sobie jego niezwykłą wrażliwość muzyczną i niepowtarzalny głos. Choć największy sukces odniósł w latach 80., to do dziś cieszył się niesłabnącą popularnością. Wydał kilka albumów, na których prezentował różnorodne utwory, łącząc elementy rocka, popu i muzyki balladowej. Jego głos, pełen pasji i emocji, zyskał uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą.W swojej twórczości solowej Andrzejczak często sięgał po tematy miłosne i egzystencjalne, co sprawiało, że jego piosenki poruszały serca słuchaczy.

