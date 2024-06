Andrzej Seweryn o polskim show-biznesie. Zaskakujące słowa wielkiego artysty!

Andrzej Seweryn to wielki artysta o międzynarodowych sukcesach. Aktor twierdzi, że pojęcie polskiego show-biznesu jest mu obce. - Ja nie wiem, co to jest show-biznes. Wiem mniej więcej, co to jest kinematografia. Nie myślę o ty, żeby szukać czegoś, co mnie zawodzi i co mi się nie podoba. Filmów powstaje masa. Znacznie więcej niż kiedyś. Reżyserzy, scenarzyści i operatorzy to dziś wykształceni ludzie. Wielu moich kolegów i koleżanek gra fantastycznie, zarówno w kinie jak i w teatrze. Chyba nie mam się do czego przyczepić – mówi „Super Expressowi” Seweryn.

Andrzej Seweryn - osiągnięcia

Andrzej Seweryn to polski aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, od 2011 dyrektor naczelny Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Przez Gustawa Holoubka, Tadeusza Łomnickiego i Zbigniewa Zapasiewicza został w 1990 uznany za jednego z trzech największych polskich aktorów dramatycznych po 1965 roku, obok Piotra Fronczewskiego i Wojciecha Pszoniaka. W 1980 wyjechał do Francji, gdzie pozostał w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. Został aktorem teatrów francuskich i kinowych produkcji filmowych. Zaangażowany – jako trzeci cudzoziemiec w historii teatru francuskiego – do jednego z najbardziej prestiżowych teatrów na świecie Comédie-Française. W 1995 został 493. socjetariuszem Komedii Francuskiej, a w 2013 socjetariuszem honorowym. Był profesorem w École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre w Lyonie oraz w Conservatoire national supérieur d’art dramatique w Paryżu. W 2006 zadebiutował jako reżyser filmowy swoim obrazem "Kto nigdy nie żył" z Michałem Żebrowskim w roli głównej. Na stałe do Polski powrócił w 2010 i zamieszkał w Warszawie. 1 stycznia 2011 objął stanowisko dyrektora Teatru Polskiego. W 2000 został członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. Był członkiem honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 oraz w 2015. Na początku 2024 roku był jurorem w programie telewizyjnym TVN "Czas na show. Drag me out".

Andrzej Seweryn - życie prywatne

Seweryn był mężem Bogusławy Blajfer, następnie Krystyny Jandy, z którą ma córkę Marię Seweryn, również aktorkę. Jego trzecią żoną była Laurence Bourdil, z którą ma syna Yanna, a czwartą Mireille Maalouf, z którą ma syna Maximiliena. Piątą żoną aktora w 2015 została Katarzyna Kubacka. Jego krewnym był Wojciech Seweryn.

