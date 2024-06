Andrzej z "Sanatorium miłości" już tego nie ukrywa. Przerwał milczenie

Niesamowite, co zrobili na pogrzebie dla dzieci Barbary Sienkiewicz. Łzy same cisną się do oczu

Andrzej Nowak w "Sanatorium miłości" był jedną z bardziej barwnych postaci. Uczestnik 6. edycji popularnego show zwrócił uwagę wielu kobiet. Na początku była Janina, jednak gdy wyszło na jaw, że mieszka on w Komitecie Opieki Społecznej, kobieta od razu straciła zainteresowanie. Mężczyzna wyznał, że jest mu żal i nie spodziewał się, iż ktoś będzie taką uwagę przywiązywać do kwestii materialnych.

"Nie znoszę materialistek. W Australii mieszkałem z taką kobietą i bez przerwy życzyła sobie, bym jej kupował jakieś sukienki, bluzeczki i buty. Szybko ją pożegnałem. (...) Mnie interesuje osoba, która będzie mnie kochać bez względu na wszystko. Niestety, nie jest prosto znaleźć taką kobietę, bo w dzisiejszych czasach materializm jest wszechobecny. Musisz mieć pieniądze i dobry samochód, chociaż po programie piszą do mnie też kobiety, dla których liczy się człowiek i jego charakter" - powiedział w show.

Andrzej z "Sanatorium miłości" wyjawił prawdę na swój temat

Jakiś czas temu w mediach pojawiły się plotki, które sugerowały, że Andrzej znalazł dach nad głową u Marii Oleksiewicz. Wśród fanów programu TVP wzbudziło to ogromne emocje.

"Kiedy powiedział, że nie ma mieszkania, też zajęłam się tym, by miał się gdzie zatrzymać. No taka już jestem, że pomagam i nie będę z tym walczyć" - cytował wypowiedź kuracjuszki magazyn "Chwila dla ciebie".

Teraz na jaw wyszło, że nigdy nie doszło do takiej sytuacji. Tak przynajmniej twierdzi sam zainteresowany.

"Mam gdzie mieszkać, mam pracę i wszystko u mnie w porządku. Jako ambasador Stowarzyszenia Oldbojów Piłki Ręcznej pomagam też byłym sportowcom. Nigdy nie mieszkałem u Marii" - zapewniał w rozmowie z dziennikarzami plejada.pl.

