Aneta Zając kontra przeszłość! Kulisy przemiany, o których nikt nie wiedział

Julita Buczek
2026-01-15 12:34

Aneta Zając zachwyca metamorfozą i chętnie rozprawia o swojej drodze do zmiany. Aktorka, znana z serialu "Pierwsza miłość", dołączyła niedawno do internetowego wyzwania #2016challenge, prezentując zdjęcia sprzed dekady i zdradzając, jak wiele zmieniło się w jej życiu. Padły mądre słowa!

Od lat związana z popularnym serialem "Pierwsza miłość", Aneta Zając nie boi się pokazywać swojej prywatnej przemiany. W ostatnich miesiącach aktorka przeszła widoczną metamorfozę. Gwiazda schudła, zmieniła styl ubioru i chętnie dzieli się efektami swoich zmian w mediach społecznościowych. Teraz, biorąc udział w internetowym trendzie #2016challenge, pokazała zdjęcia sprzed dziesięciu lat, komentując, jak różne emocje i potrzeby jej wtedy towarzyszyły.

W rozmowach w programach śniadaniowych i w wywiadach Aneta jakiś czas temu przyznała, że proces zmiany wymagał od niej nie tylko wysiłku fizycznego, ale przede wszystkim pracy nad sobą i podejściem do zdrowia.

Przeglądając zdjęcia sprzed lat, Aneta odkryła, jak bardzo próby ukrycia siebie i zmiany wyglądu wpływały na jej samopoczucie. Jej udział w #2016challenge to nie tylko nostalgiczne spojrzenie w przeszłość, ale także symboliczny krok w kierunku samoakceptacji. Aktorka pokazuje, że zmiana nie sprowadza się wyłącznie do wyglądu, ale wymaga także pracy nad psychiką. Aneta otwarcie dzieli się swoimi doświadczeniami, inspirując innych, którzy zmagają się z podobnymi problemami, by nie bać się prosić o wsparcie i dbać o siebie.

Wróciłam dziś do zdjęć sprzed lat - do 2016 roku. Wszystkie z filtrami. Każde jedno. Patrzę na nie i myślę, ile wtedy było we mnie potrzeby, żeby się ukryć, żeby się zmienić. Dziś widzę w tym próbę poradzenia sobie. Ochronę. Coś, co wtedy było mi potrzebne. Cieszę się, że mogę spojrzeć na to z dystansu. Zobaczyć siebie sprzed lat i powiedzieć: "Widzę cię. Rozumiem. Akceptuję" - napisała w sieci gwiazda.

