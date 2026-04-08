Angelina Jolie i Brad Pitt wciąż toczą sądową batalię. Chodzi o luksusową posiadłość we Francji

Początki znajomości Brada Pitta i Angeliny Jolie sięgają pracy przy produkcji filmu „Pan i pani Smith”. Na wczesnym etapie relacji kolorowa prasa jedynie domyślała się ich romansu, sugerując przy okazji, że to właśnie przez dwukrotnie rozwiedzioną gwiazdę rozpadło się małżeństwo aktora z Jennifer Aniston. Wystawna uroczystość zaślubin popularnej pary miała ostatecznie miejsce latem 2014 roku. Małżeństwo przetrwało zaledwie dwa lata, podczas których zakochani opiekowali się grupą adoptowanych pociech oraz kilkuletnią, biologiczną córką o imieniu Shiloh Nouvel. Choć formalnie nie są już razem, byli partnerzy nieustannie spierają się o możliwość korzystania z luksusowej francuskiej winnicy.

Rozwód Angeliny Jolie i Brada Pitta. Byli małżonkowie wciąż toczą wojnę

Dokumenty rozwodowe trafiły do sądu z inicjatywy aktorki we wrześniu 2016 roku. Angelina Jolie argumentowała swoją decyzję "różnicami nie do pogodzenia" pomiędzy nią a mężem. Batalia rozwodowa trwała przez wiele miesięcy i stale znajdowała się w centrum zainteresowania globalnych mediów oraz wielbicieli aktorów. Oficjalne orzeczenie o zakończeniu małżeństwa zapadło w kwietniu 2019 roku. Gwiazdy odzyskały status osób wolnych, co wcale nie położyło kresu ich wzajemnym pretensjom.

Gwiazdor kina skierował sprawę do sądu przeciwko byłej żonie z powodu zbycia jej udziałów w ich francuskiej posiadłości na rzecz nowego właściciela. Według niego takie działanie przyniosło mu straty finansowe i uniemożliwiło dalsze przebywanie w tym miejscu. Angelina Jolie zareagowała na to wytoczeniem własnego procesu, oskarżając byłego męża o stosowanie przemocy fizycznej wobec niej i dzieci w 2016 roku. Spór o cenną posiadłość winiarską nadal zajmuje prawników, a Pitt wciąż domaga się swoich praw jako współwłaściciel majątku.

32

Winnica dzieli ex-małżonków. Aktorka wnioskuje o zmianę terminu rozprawy

Jak podaje magazyn "TMZ", sądowe starcie dotyczące majątku zaplanowano na luty 2027 roku. Aktor otwarcie deklaruje chęć powrotu do francuskiej posiadłości i ma nadzieję na błyskawiczne zwycięstwo na sali rozpraw. Tymczasem jego była partnerka uważa sprawę za nadmiernie zawiłą i wymagającą przesłuchania dużej liczby świadków. Z tego powodu Angelina Jolie złożyła wniosek o odroczenie wokandy o dziewięć miesięcy, wyznaczając nowy termin na listopad 2027 roku. 50-latka stanowczo zaprzeczyła również twierdzeniom, jakoby sprzedaż jej udziałów negatywnie wpłynęło na winiarski biznes Pitta i zablokowało mu dostęp do rezydencji.

Z informacji przekazywanych przez prasę wynika, że Brad Pitt uważa zachowanie byłej żony za całkowicie absurdalne. Twierdzi on, że kobieta specjalnie przeciąga procedury, aby „nie mógł ruszyć z własnym życiem”. Gwiazdor Hollywood podkreśla konieczność przeprowadzenia rozprawy w pierwotnie ustalonym czasie lub najpóźniej dwa miesiące później ze względu na dostępność kluczowych świadków. W marcu wystąpił z oficjalnym wnioskiem o zgodę na zdalne przesłuchanie rosyjskiego oligarchy, z którym aktorka miała utrzymywać kontakty w sprawie sprzedaży swojej części majątku. Ponadto pod koniec minionego roku udało mu się wymusić na byłej żonie przekazanie archiwum wiadomości elektronicznych i tekstowych powiązanych z transakcją. Zawiły konflikt dawnych małżonków wydaje się nie mieć końca i znajdzie swoje rozwiązanie najwcześniej w przyszłym roku.

Sonda Czy lubisz Angelinę Jolie? Tak Nie