30 lat od debiutu Spice Girls. Mel B ucina spekulacje o wielkiej trasie koncertowej

Grupa, początkowo funkcjonująca od 1994 roku jako Touch, zyskała globalną sławę dwa lata później. Piosenkarki sprzedały łącznie blisko 100 milionów egzemplarzy swoich albumów, jednak zawirowania w życiu zawodowym i prywatnym zmusiły je do przerwania wspólnej drogi muzycznej. Obecnie sympatycy formacji gorączkowo zastanawiają się, czy z okazji 30-lecia istnienia Spice Girls zorganizują huczny powrót. Wszystko wskazuje na to, że poznaliśmy już ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii.

Dlaczego legendarny zespół Spice Girls zakończył działalność?

W skład słynnego brytyjskiego kwintetu wchodziły Melanie Brown (znana jako Mel B lub Scary Spice), Victoria Adams-Beckham (Posh Spice), Melanie Chisholm (Mel C, Sporty Spice), Geri Halliwell (Ginger Spice) oraz Emma Bunton (Baby Spice). Za sprawą premierowego utworu „Wannabe” artystki zdominowały listy przebojów w ponad trzydziestu państwach, stając się najbardziej rozpoznawalnym brytyjskim zespołem od czasów The Beatles. Ich dyskografię zamknęła trzecia płyta „Forever” z 2000 roku. W tamtym czasie z formacją pożegnała się już Geri Halliwell, a pozostałe cztery członkinie coraz mocniej skupiały się na budowaniu solowych karier.

Przełom tysiącleci przyniósł grupie prestiżową statuetkę Brit Award za wybitny wkład w rozwój muzyki. Choć grudzień 2000 roku definitywnie zamknął etap wspólnych przedsięwzięć, wokalistki przez długi czas konsekwentnie zaprzeczały oficjalnemu rozkładowi formacji. Równolegle w ich życiu osobistym zachodziły ogromne zmiany. Mel B w 1999 roku, jako mężatka, powitała na świecie córkę. Z kolei Victoria najpierw ogłosiła ciążę, a niedługo później stanęła na ślubnym kobiercu z piłkarzem Davidem Beckhamem.

Wielki powrót na 30-lecie? Mel B zabiera głos w sprawie jubileuszu

Wokalistki kilkukrotnie decydowały się na krótkotrwałe reaktywacje, wyruszając we wspólną trasę koncertową na przełomie 2007 i 2008 roku oraz uświetniając ceremonię zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Siedem lat później grupa zorganizowała kolejne międzynarodowe tournée bez udziału Victorii Beckham. Zbliżająca się wielkimi krokami trzydziesta rocznica wielkiego debiutu rozbudziła apetyty fanów na następne spektakularne widowiska.

Wiele wskazuje jednak na to, że oczekiwania sympatyków nie zostaną spełnione. Poszczególne wokalistki w rozmowach z mediami nakreślały odmienne wizje jubileuszu, a formalne komunikaty wciąż się nie pojawiły. Ostateczny kres domysłom położyła niedawna wypowiedź Mel B na łamach magazynu „Hello!”. Artystka wprost zaznaczyła, że choć istnieją pewne pomysły na obchody 30-lecia, to fani mogą zapomnieć o jakiejkolwiek trasie koncertowej.

50-letnia gwiazda zaznaczyła również, że pod znakiem zapytania stoi realizacja filmu dokumentalnego o historii Spice Girls dla platformy Netflix. Wokalistka w dość zagadkowy sposób stwierdziła, że nie wszystkie jej koleżanki z zespołu wypowiadają się o grupie z pełną szczerością.

"Mogę powiedzieć, że to się nie wydarzy. Powiem tak: jeśli jednak do tego dojdzie, będzie to dla mnie szokiem. Nie można ciągle namawiać wszystkich, żeby ruszyli w trasę, jeśli nie chcą. Dałam sobie spokój, kiedy skończyłam 50 lat" - powiedziała.

"Myślę, że wszystkie zostałyśmy o to zapytane i każda z nas w pewnym momencie się nad tym zastanawiała. Ale to musi być zrobione we właściwy sposób i musi być szczere, a nie każdy chce być szczery" - dodała.

Co słychać u członkiń zespołu Spice Girls po latach?

Pięćdziesięcioletnia obecnie Mel B ocenia uczestników w amerykańskiej edycji formatu „Mam Talent”, łącząc aktywność artystyczną z zaangażowaniem w akcje charytatywne. Gwiazda, która ma za sobą dwa rozwody, w 2025 roku ponownie wyszła za mąż, a wyjątkową suknię ślubną zaprojektowała dla niej Victoria Beckham. Ostatniej z pań nie trzeba szerzej przedstawiać – żona legendarnego piłkarza trafia ostatnio na czołówki gazet głównie za sprawą medialnych doniesień o konfliktach w rodzinie Beckhamów.

Rówieśniczka Mel B, Emma Bunton, stanowczo dementuje pogłoski o muzycznym tournée, pojawiając się okazjonalnie w formatach telewizyjnych i bywając na eventach ze swoimi dorosłymi pociechami. Niezwykle intensywnie na polu zawodowym działa z kolei 52-letnia Mel C. Artystka realizuje się jako DJ-ka, a niebawem planuje wypuścić swój dziewiąty krążek i ruszyć w solową trasę po świecie. Odmienne cele stawia sobie 53-letnia Geri Halliwell. Była członkini zespołu ogłosiła niedawno, że jej autorska książka „Rosie Frost” ma szansę zostać zekranizowana w formie filmu lub serialu.

