Ania z "Rolnik szuka żony nie wytrzymała". Odniosła się do kwestii kolejnej ciąży

Kim jest Anna Derbiszewska?

Ania była uczestniczką jednej z edycji "Rolnik szuka żony". Kobieta nie ukrywała, że szuka konkretnego partnera i ma swoje wymagania, ale jest skłonna iść na drobne ustępstwa. Widzowie sceptycznie patrzyli na Kubę, ponieważ mężczyzna miał trójkę dzieci z poprzedniego związku. Annie to nie przeszkadzało.

Para zaręczyła się w Wigilię 2023 roku, ale jak zaznaczają - na razie nie planują ślubu. Rolniczka wielokrotnie podkreślała, że nie chcą żyć pod dyktando schematów i skupiają się na wychowaniu syna. Dariusz urodził się rok po ich zaręczynach. Anna zaznacza, iż to jest jej oczko w głowie. Chciałaby dla niego jak najlepiej.

Zawodowo zajmuje się rolnictwem, choć z wykształcenia jest dziennikarką. W swoich szklarniach uprawia ogórki i pomidory.

Mieszka w dosyć sporej posiadłości, która z góry przypomina zamek. Jak zaznacza, to dom jej marzeń.

Ania i Kuba o wychowywaniu synka Darka

Ania Derbiszewska o kolejnej ciąży

Ania chwilę po porodzie powiedziała, że na razie chce się skupić na małym Darku. Mimo to regularnie w mediach społecznościowych pojawiały się plotki o jej kolejnej ciąży. Gdy na zdjęciu, które wrzuciła, pojawił się tylko brzuszek - od razu internauci do niej pisali z gratulacjami w sprawie ciąży. Dodatkowo fejkportale internetowe na Facebooku i różne fanpage sugerowały, że kobieta niedługo urodzi kolejne dziecko. Anna Derbiszewska nie wytrzymała całej sytuacji. Postanowiła wszystko wyprostować.

- Po raz enty powtarzam - to nieprawda 🤷🏻‍♀️ nie wierzcie we wszystko co czytacie na portalach czy innych fake kontach na fb. Zauważyłam ostatnio, że zrobiła się moda na tych kontach na wymyślanie rzeczy, na zdaniach wcale nie wypowiedzianych, na wymyślaniu afer, konfliktów i to nie tylko dot mojej osoby ale też innych znanych, rozpoznawalnych osób, par - napisała Anna.

Warto zaznaczyć, że nie tylko ona miała taki problem. Niedawno Marcin z "Żona dla Polaka" dowiedział się, iż zdradza swoją partnerkę właśnie z takiego fejkowego fanpage. Jak zaznaczył - to wszystko nie jest prawdą.

