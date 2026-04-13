Anja Rubik grzmi w sprawie edukacji zdrowotnej. Tak ocenia nowe zasady MEN

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-04-13 15:26

Ceniona na całym świecie polska modelka od lat angażuje się w ważną społecznie kwestię, jaką jest edukacja seksualna. Anja Rubik jest współtwórczynią Fundacji Sexed.pl i otwarcie porusza tematykę seksualności, przemocy czy higieny intymnej. Ostatnio zabrała głos w sprawie zmian w budzącym kontrowersje przedmiocie szkolnym, "edukacja zdrowotna".

W 2018 roku ruszyła Fundacja Sexed.pl, którą współtworzyła supermodelka Anja Rubik. Gwiazda świata mody działała wcześniej z kampaniami dotyczącymi edukacji seksualnej - tematem bliskim jej sercu. Ostatnio jednak 42-latka nie kryła żalu wobec zapowiedzianych przez szefową resortu edukacji zmian w jednym ze szkolnych przedmiotów.

Edukacja zdrowotna obowiązkowa, ale bez modułu o seksualności

Jak poinformowała Barbara Nowacka, szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1 września br. do polskich szkół wejdą zmiany. Nowe regulacje zakażą dzieciom używania telefonów komórkowych, jednak najwięcej emocji budzi edukacja zdrowotna. Kontrowersyjny, dotychczas fakultatywny przedmiot stanie się zajęciami obowiązkowymi dla klas IV-VIII szkół podstawowych oraz przez dwa lata szkół ponadpodstawowych. Co jednak ważne, jedna z części przedmiotu - około 1/10 - dotycząca tematyki seksualności, będzie wyłączona z obowiązkowych zajęć. O uczestnictwie w tych zajęciach będą decydować rodzice lub pełnoletni uczniowie.

"Przedmiot będzie składał się tak naprawdę z dwóch przedmiotów, czyli przedmiotu edukacja zdrowotna, takim, jaki jest, i nieobowiązkowego przedmiotu, który będzie prawdopodobnie ok. 1/10 całości przedmiotu, dotyczącym wiedzy o zdrowiu seksualnym" - zakomunikowała mediom Nowacka.

Anja Rubik
Galeria zdjęć 20

Anja Rubik nie kryje rozczarowania. "Brawo..."

Decyzja MEN nie zyskała aprobaty zaangażowanej w edukacją seksualną modelki. Anja Rubik już w ubiegłym roku krytykowała fakt wprowadzenia edukacji zdrowotnej jako przedmiotu nieobowiązkowego. Teraz zabrała głos za pośrednictwem mediów społecznościowych, wymieniając elementy wiedzy, których jej zdaniem pozbawia się młode osoby w temacie zdrowia czy przemocy i stawiania granic.

"Brawo... Nadal nie traktujemy edukacji seksualnej jako podstawowego elementu zdrowia, dobrostanu i ochrony młodych ludzi. Nadal nie będziemy uczyć ich o ciele, antykoncepcji, emocjach, zdrowiu seksualnym, o tym, jak stawiać granice i jak chronić się przed przemocą oraz szkodliwymi zachowaniami seksualnymi.... szczególnie w dzisiejszych czasach" - napisała na instagramowej relacji.

ANJA RUBIK