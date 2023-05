Anna Głogowska to tancerka i prezenterka telewizyjna. Widzowie mogą kojarzyć ją między innymi z tego, że w latach 2013–2015 współprowadziła programy rozrywkowe Polsatu: "Got to Dance. Tylko taniec" i "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". W 2008 wystąpiła również jako Arleta w jednym odcinku serialu "Daleko od noszy". Prywatnie Głogowska w 2005 roku związała się z aktorem Piotrem Gąsowskim, któremu partnerowała w drugiej edycji programu Taniec z gwiazdami. W 2011 zajęli siódme miejsce w rankingu najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie (według raportu ARC Rynek i Opinia Celebrity Monitor). Mają córkę, Julię. Kobieta po jakimś czasie rozstała się jednak z Gąsowskim. Długo o Głogowskiej nie było nic słychać, aż do teraz. Niestety, powody są bardzo smutne. Zmarł brat tancerki, Arkadiusz.

Anna Głogowska w żałobie! Nie żyje jej brat. "Miał najładniejszy uśmiech na świecie"

Anna Głogowska pożegnała brata Arka w poście na Instagramie. "Mój brat Arek miał najładniejszy uśmiech na świecie", napisała w mediach społecznościowych. W komentarzach od razu ruszyła fala wsparcia i wyrazów współczucia.

- Aniu... Jesteś dzielna, byłaś dzielna, będziesz dzielna... Dobrze, że zdążyliście pogadać, powiedzieć sobie ważne rzeczy... Arek odszedł z przeświadczeniem, że go kochasz... że był dla Ciebie bardzo ważny... Dla Julci też... Zrobiłaś, co mogłaś, żeby Arek to poczuł... Przytulam, współczuję, wspieram - napisał Piotr Gąsowski.

"Super Express" dołącza się do kondolencji.

Sonda Czy ostatnio straciłeś kogoś bliskiego? Tak Nie