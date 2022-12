Anna Guzik od lat wciela się w postać Żanety w serialu "Na Wspólnej". Pojawia się również na deskach teatru. Jednak na co dzień nie mieszka w stolicy, a w Bielsku-Białej. To tutaj, z dala od imprez i czerwonych dywanów, zajmuje się pracą i przede wszystkim wychowaniem trzech córeczek. Aktorka przyznaje, że nie jest to proste, bo musi też sporo czasu poświęcić na kursowanie między Warszawą, a Bielsko-Białą.

Anna Guzik o macierzyństwie

Aktorka spełniła swoje marzenie i jest mamą trzech córeczek: sześcioletnich bliźniaczek Niny i Basi oraz pięcioletniej Bogny. To ona najwięcej czasu poświecą na domową logistykę. Nie ukrywa jednak, że bywa ciężko.

- Z pracą, wychowaniem dziećmi, domem, który jest pewnego rodzaju firmą, którą musisz prowadzić. To jest ciężka praca. Połączenie pracy zawodowej, jeszcze takiej chaotycznej, jaką mamy my aktorki, czyli pracy w teatrze, na planie, dodanie różnych innych zajętości zawodowych. To nie jest nigdy praca od 8:00 do 16:00, gdzie możesz sobie ustalić, że po południu zawsze będziesz z dzieckiem, pójdziesz z nim do lekarza. U mnie to jest bardzo chaotyczne i ciągle mam wrażenie, że z czymś się nie wyrabiam. Ale przypuszczam, że większość mam ma taki kłopot (...) Muszę się do tego przyznać - czasami bywam bardzo zmęczona. - powiedziała w rozmowie z Co za tydzień.

Zdradziła też, jak z wychowaniem i opieką nad córkami radzi sobie jej mąż:

- Są jednak takie sytuacje, jak wyjście na plan zdjęciowy, gdzie córki są przeziębione, opiekunka jest chora i to mój mąż musiał wziąć wolne, być z dziewczynami, przypilnować inhalacji itd. Nie jest to komfortowa sytuacja, ale radzi sobie w niej świetnie. Od samego początku aktywnie uczestniczył w wychowaniu i opiece nad dziewczynkami, więc robi to genialnie.