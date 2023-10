Anna Kalczyńska pokazała rany cięte ręki. Jej mąż ma podobne

- Kite safari w Egipcie to niesamowita przygoda! Mój pierwszy ale nie ostatni raz :) - napisał mąż Anny Kalczyńskiej (47 l.) na Instagramie i opublikował zdjęcia z łodzi, którą płynęli. Na drugiej z wrzuconych fotografii widać poranione ręce byłej prezenterki TVN i jej męża, które zakleili plastrami. - Kolory szczęścia, wiatr swobody, beztroska. Natura jest wspaniała ale uczy pokory. To, co na zdjęciach wygląda obłędnie, jest źródłem niełatwego zarobku dla ludzi, którzy żyją z morza, targanego wiatrem. A ja tu na chwilę - dodała Anna Kalczyńska w swoim wpisie.

Przypomnijmy, że Kalczyńska z mężem ma troje dzieci: syna Jana oraz córki Hannę i Krystynę. Jej mama, Halina Rowicka (72 l.) to aktorka znana z "Domu". Aktorem był także jej ojciec Krzysztof Kalczyński (+82 l.), który grał w "Klanie". Byłą gwiazda "Dzień dobry TVN" ma także brata Filipa, który jest dziennikarzem i sporo młodszą siostrę, Marię.

i Autor: AKPA / Baranowski

