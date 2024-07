Anna Lewandowska jednak jada lody. Pokazała twarde dowody

Po zakończeniu kariery sportowej Anna Lewandowska skupiła się na promowaniu zdrowego stylu życia. Jest certyfikowaną trenerką personalną i specjalistką od żywienia. Jej blog "Healthy Plan by Ann", na którym dzieli się poradami dotyczącymi zdrowego stylu życia, treningu i diety, dla wielu młodych kobiet w Polsce jest wyrocznią w kwestiach żywieniowych. Jest też aktywna w mediach społecznościowych, gdzie ma dużą liczbę obserwujących, z którymi dzieli się swoją wiedzą i motywacją do zdrowego trybu życia. Przykład daje swoją osobą - figury może jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Lewa bardzo szybko wróciła do formy po obu ciążach i wciąż wygląda rewelacyjnie.

Anna Lewandowska udowadnia światu, że jada lody

Czy aby tak wyglądać musi stawiać na wieczne wyrzeczenia jeśli chodzi o przysmaki? Tak podejrzewali internauci, którzy na rodzinnym foto z wakacyjnego wypadu dopatrzyli się, że Robert z córeczkami zajadają się pysznymi lodami, a Ania zadowala się samym wafelkiem. Na takie insynuacje szybciutko zareagowała sama zainteresowana, wyjaśniając, że swój truskawkowy sorbet zjadła pierwsza z całej rodziny. Aby zamknąć niedowiarkom usta, opublikowała także relację, na której z entuzjazmem zajada się pysznym rożkiem, opatrując ją serią śmiejących się do łez emotek. Teraz już nikt nie ma wątpliwości, że Anna Lewandowska jada lody. Pokazała na to mocne dowody, które spodobały się fankom. "Pani Aniu tylko się śmiać z tych komentarzy, brawo dla Pani, a tak poza tym cudowna kobietka z Pani. Wszystkiego dobrego dla całej czwórki" - czytamy w komentarzach.

