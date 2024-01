Anna Lewandowska przerywa milczenie! Ujawnia całą prawdę, Polacy przeżyją szok. "Przestałam się obawiać"

Anna Lewandowska ćwiczy, kibicuje mężowi, którym jest słynny piłkarz Robert Lewandowski, a ostatnio bardzo często tańczy. Swoje sensualne ruchy uwiecznia na kamerze i chwali się nimi w mediach społecznościowych. Był nawet taki czas, kiedy ludzie nie dawali jej spokoju, upatrując w tańcach z innymi mężczyznami powodu do zazdrości, którą mógłby ją obdarować Robert. Ostrzejsze komentarze mówiły nawet o tym, że okazuje takim zachowaniem brak szacunku w stosunku do męża. Jedni bronili wtedy Anny Lewandowskiej, że takie opinie są przesadzone, inni wtórowali krytykom. Teraz celebrytka postanowiła dać ludziom prawdziwy powód do dyskusji. Przerwała gorący taniec i udzieliła wywiadu, w którym zabrała głos na ważne sprawy dla Polski. Światopoglądowe, polityczne tematy w jej ustach to rzadkość, więc nietrudno się domyślić, że emocje są ogromne.

Lewandowska przerwała gorący taniec, by powiedzieć o sprawach ważnych dla Polski! Grzmi o TVP

Anna Lewandowska, wbrew pozorom, nie cieszy się zbyt dużą sympatią w sieci. Ma bardzo wielu przeciwników, którzy w mediach społecznościowych krytykują niemal każdy jej ruch. Tym bardziej wywiad, którego sportsmenka udzieliła portalowi Business Insider, jest dla nich jak woda na młyn. A celebrytka mówiła o sprawach politycznych i światopoglądowych!

- Chciałabym, by w Polsce została dokończona sprawa finansowania in vitro, by media publiczne działały w obiektywny i niezależny sposób, tak jak w innych europejskich krajach - powiedziała Anna Lewandowska, gdy dziennikarz zapytał ją, jakie ma oczekiwania wobec nowego rządu.

Tłumaczyła, że przestała obawiać się tego, co powiedzą inni, wraz z wiekiem. Czego jest to zasługa? Między innymi przeprowadzki na zachód Europy. Lewandowska znalazła też kolejne plusy życia w Hiszpanii. Stała się jeszcze bardziej tolerancyjna, niż dotąd. Stąd jej wypowiedź na temat związków partnerskich. - Mam tutaj przyjaciół, którzy takie związki tworzą. To jest coś normalnego. Jeśli ktoś się kocha, to trzeba się cieszyć - stwierdziła. W wywiadzie Anna powiedziała również, że jest przeciwko aborcji, ale nie chce jej nikomu "surowo zabraniać". - Uważam, że każda kobieta ma prawo decydować o swoim ciele. Kropka - wyjaśniła.

Zobacz galerię zdjęć: Iwona Lewandowska jest zakochana! Mama Roberta Lewandowskiego znalazła miłość po 60.

Sonda Czy lubisz Annę Lewandowską? Tak Nie Nie mam zdania