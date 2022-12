Anna Lewandowska trenuje z córką. Zdradziła, jaką najgorszą cechę odziedziczyła po niej 5-latka! "W Klarze widzę odbicie siebie"

Anna Lewandowska o macierzyństwie. Razem z 5-letnią Klarą ćwiczą razem. "Bardzo się cieszę, że udało mi się zaszczepić jej wartości"

Anna Lewandowska pomimo licznych projektów zawodowych na pierwszym miejscu stawia zawsze rodzinę. Trenerka nie byłaby też sobą, gdyby "od małego" nie wpajała swoim córeczkom - 5-letniej Klarze oraz 2-letniej Laurze - pasji do sportu. Razem ze starszą z córek regularnie razem ćwiczą! Ich wspólne wyczyny, tym razem na macie do jogi, żona Roberta Lewandowskiego udokumentowała na Instagramie. Fani byli zachwyceni!

Cudowna kopia mamusi❤️ - pisała jedna z ujętych fanek.

Ekstra! Czy młodsza córka też ma taki sportowy zapał? 🥰 niech się nim trochę podzielą 😅 - dowcipkowała inna. Anna Lewandowska także odpowiedziała żartem!

Oj bardzo 😜💪🏼 - napisała rozbawiona Ania Lewandowska.

W niedawno udzielonym wywiadzie jedna z najbardziej znanych polskich WAGs zdradziła również, czego ją i piłkarza nauczyło rodzicielstwo.

Nauczyło cierpliwości. Pokazało, jak ważne są rodzina i miłość. Jak ważne jest to, jakim ty jesteś człowiekiem, żeby być dobrym przykładem dla twojego dziecka - wymieniała w rozmowie z magazynem "Party" Anna Lewandowska.

Okazuje się, że zostanie ojcem dwóch uroczych dziewczynek wywarło duży wpływ także na Robercie Lewandowskim.

One bardzo go otworzyły na świat, na ludzi, na emocje. To jest niesamowite. Jest im oddany, uważnie ich słucha. One są dla niego najważniejsze, to prawdziwe córeczki tatusia - zachwycała się Anna Lewandowska.

Żeby jednak nie było tak różowo, Lewandowska podzieliła się z fanami tym, jaką najgorszą cechę odziedziczyła po niej starsza z córek.

W Klarze widzę odbicie siebie. Jest ambitna, emocjonalna, ma w sobie dużo miłości. Potrafi przyjść do mnie w środku nocy do łóżka po to, żeby się przytulić i powiedzieć, jak bardzo mnie kocha. Dużo myśli o Laurze, dba o nią. Bardzo się cieszę, że udało mi się zaszczepić jej wartości, których uczyła mnie moja mama: zawsze myśl o bliskich, wspieraj słabszych, dziel się. Ma też taką 'gorszą' cechę po mnie, bo wszystkim się przejmuje" - ze śmiechem przyznawała Anna Lewandowska.

Z kolei Laura Lewandowska charakter miała odziedziczyć po znanym tacie.

Laura jest taka 'tatusiowa'. To mała szefowa, jest ciągle uśmiechnięta, wyluzowana - dodawała Anna Lewandowska. Wygląda na to, że rodzinna miłość kwitnie!

Jakie są największe sekrety Anny Lewandowskiej, Julii Wieniawy, czy Małgorzaty Sochy? Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii zdjęć poniżej!

Sonda Czy zgadzasz się ze słowami Anny Lewandowskiej o macierzyństwie? Tak, mam podobne odczucia Nie Nie mam zdania