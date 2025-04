Tak Steczkowska wykorzystuje synów i męża. Taka to pożyje!

Niewiarygodne, co planuje

Wielkanoc to czas, kiedy polskie stoły uginają się od tradycyjnych potraw. Jajka, żurek, biała kiełbasa - wszystko to często serwowane jest z dodatkiem majonezu. Jednak coraz więcej osób stara się wybierać zdrowsze alternatywy. Wtedy Anna Lewandowska, znana trenerka, a także promotorka zdrowego stylu życia, wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Na swoim instagramowym profilu już jakiś czas temu podzieliła się przepisem na domowy majonez, który przygotujemy w kilka minut. Wszystko to uzyskamy bez sztucznych dodatków, konserwantów i nadmiaru tłuszczu.

Zobacz też: Anna Lewandowska przerobiona na nowej okładce. Fani jej nie poznali

Anna Lewandowska zdradza sekret udanych świąt wielkanocnych. Dzięki niej nieźle zaoszczędzicie

Anna Lewandowska od lat inspiruje masę osób do zmiany nawyków żywieniowych. Jej przepisy cieszą się ogromną popularnością. W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi jakiś czas temu zaproponowała coś wyjątkowego. Jest to domowy majonez, który można przygotować w kilka minut.

Do przygotowania majonezu według przepisu Anny Lewandowskiej potrzebujemy:

2 duże jaja

600 ml oleju roślinnego

20 g musztardy dijon

1 cytryna

sól i pieprz

Sposób przygotowania jest bardzo prosty. Wystarczy, że jajka i musztardę umieścimy w misce i zaczniemy miksować blenderem. Następnie dolewamy olej roślinny. Wykonanie całego przepisu nie zajmie nam więcej niż kilka minut.

Taki domowy majonez od Anny Lewandowskiej nie tylko lepiej smakuje, ale i zawiera znacznie mniej niezdrowych tłuszczów i zero konserwantów. Idealnie nadaje się jako dodatek do jajek faszerowanych, sałatki jarzynowej czy nawet do kanapek.

Jej przepis spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem internautów. W komentarzach nie brakowało podziękowań za podzielenie się tym wyjątkowym przepisem. Wiele osób podkreślało, że po spróbowaniu tego domowego sosu, nie mają zamiaru wracać do sklepowych odpowiedników.

Zobacz też: Doda pokonała Annę Lewandowską. W tle grube miliony! W głowie się nie mieści

Zobacz naszą galerię: Anna Lewandowska zdradza sekret udanych świąt wielkanocnych. Dzięki niej nieźle zaoszczędzicie!

Sonda Czy świeta Wielkanocne planujecie spędzić w Polsce? Tak Nie