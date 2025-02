Poruszające, co dzieje się ze słynną Julią ze "Złotopolskich"! Ma 94 lata. "Sama chodzi po korytarzu w domu"

Serial "Złotopolscy" na przełomie wieków cieszył się olbrzymią popularnością. Wielu Polaków nie wyobrażało sobie weekendu bez obejrzenia dwóch odcinków opowieści o rodzinach Złotopolskich i Gabrielów. Jedną z kluczowych postaci w telenoweli była Julia Kamieniecka, która potem wyszła za seniora rodu Dionizego i została Julią Złotopolską. Zagrała nią Anna Milewska. Aktorka właśnie skończyła 94 lata. Od jakiegoś czasu nie pokazuje się publicznie. Jak podaje filpolski.pl, ostatni raz mogliśmy ją zobaczyć w 2019 roku w serialu "M jak miłość", gdzie zagrała panią Olgę. Prawie osiem lat temu pisaliśmy o tym, że Anna Milewska ma poważne problemy ze wzrokiem. Co się z nią dzieje teraz? Prawdę na temat słynnej Julii ze "Złotopolskich" ujawniała Maja Pietraszewska-Koper, prezeska Fundacji Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady. Przypomnijmy, że ten słynny himalaista był mężem Anny Milewskiej. Zmarł w 2000 roku z powodu raka trzustki.

Legendarna Julia ze "Złotopolskich" może liczyć na pomoc różnych osób. Prezeska fundacji im. męża Anny Milewskiej także zamierza niebawem odwiedzić aktorkę. W rozmowie z portalem Złota Scena Maja Pietraszewska-Koper zdradziła, jak teraz wygląda życie serialowej Julii Złotopolskiej. Poruszające jest to, co mówi pani prezes.

Pani Anna jest we wspaniałym wieku. Ma 94 lata i sama chodzi po korytarzu w domu. Ma osoby, które ją cały czas wspierają. Przekazujemy życzenia, ale sama pojadę do niej później, bo mieliśmy odchody 45. rocznicy pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest przez Polaków. Wielka impreza na 400 osób w Polskim Komitecie Olimpijskim. Teraz mamy sezon grypowy, więc muszę poczekać kilka dnia, aby się spotkać z panią Anią. Wiem na pewno, że będzie urodzinowa kawa, bo ona codziennie jedną wypija. Do tego coś słodkiego i spędzi go w towarzystwie kuzynki