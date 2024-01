Anna Mucha dostała intratną posadę w TVN. Co z "M jak miłość", Magda zniknie z serialu?

Anna Mucha nigdy nie ma dość pracy. "Kocham swoją pracę i nie zamieniłabym jej na inną!"

Anna Mucha ostatnio sporo wypoczywała. Święta spędziła na Madagaskarze, potem wyskoczyła z rodziną poszusować po alpejskich zboczach do Włoch. Ładowała akumulatory, bo za chwilę będzie bardzo zajęta. Nie dość, że ma ma stały angaż w "M jak miłość", gra w kilku spektaklach teatralnych, z którymi jeździ po całej Polsce, to jeszcze zaczyna nową pracę. Najwyraźniej jednak nie porzuca poprzednich zajęć. "Ja głęboko wierzę w to, że taki dokładnie jest sens naszej pracy - dawać Wam radość i sprawiać, że przez dwie godziny zapominacie o wszystkim co smutne. Kocham Was - Widzów! Kocham scenę! Kocham swoją pracę i nie zamieniłabym jej na inną!" - czytamy w jednym z jej ostatnich wpisów.

Anna Mucha Jurorka w show TVN. Razem z Michałem Szpakiem i Andrzejem Sewerynem

Już niedługo aktorkę zobaczymy w nowym show TVN. Nie będzie jednak występować, a oceniać. Anna Mucha zasiądzie bowiem za stołem jurorskim nowego show TVN. To może być prawdziwy hit wiosny! Polska edycja "Drag Me Out" planowana jest z rozmachem, choć początkowo były obawy, czy Polacy są gotowi na tego typu format. — Ta przygoda wymaga wyjątkowej odwagi i otwartości naszych jurorów i uczestników. To także program o tym, co najważniejsze - o drugim człowieku. Za każdym kostiumem — kryje się poruszająca historia - mówiła jesienią w rozmowie z Faktem Lidia Kazen, dyrektorka programowa stacji.

Klamka jednak zapadła i już wiosną można będzie oglądać sceniczne występy przebranych za kobiety celebrytów. Już w ubiegłym roku ogłoszono, że popisy będą oceniać Michał Szpak i Andrzej Seweryn. Łatwo było się domyślić, że dołączy do nich kobieta, ale nieoficjalnie najczęściej padało w tym kontekście nazwisko Kasi Nosowskiej. Ostatecznie okazuje się, ze to Ania Mucha będzie oceniać kolegów po fachu, którzy zdecydują w kobiecym przebraniu wyjść na scenę. Bezpruderyjna aktorka może okazać się gwiazda programu. Ma cięty język, dużo dystansu i spore doświadczenie. Zasiadała przecież w jury "You can dance - Po prostu tańcz" oraz "Dance Dance Dance". Zna również podobne formaty z roli uczestnika - brała udział w "Jak oni śpiewają" oraz "Tańcu z gwiazdami". W tym ostatnim zwyciężyła, w czym towarzyszył jej Rafał Maserak.

