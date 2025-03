Anna Mucha aktorstwem zainteresowała się już jako mała dziewczynka. W wieku 10 lat zadebiutowała na dużym ekranie w filmie "Korczak" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Kilka lat później miała okazję pracować przy międzynarodowej produkcji, występując w nagrodzonym Oscarem filmie "Lista Schindlera" Stevena Spielberga. Te doświadczenia otworzyły jej drzwi do kolejnych ról w polskich filmach lat 90., takich jak "Młode wilki 1/2" czy "Chłopaki nie płaczą". Od wielu lat spełnia się jako aktorka w serialu TVP2 "M jak miłość", a od niedawno jako producentka w teatrze.

Anna Mucha komentuje wysokie ceny biletów w teatrze

Anna Mucha, znana aktorka filmowa i teatralna, zabrała głos w sprawie rosnących cen biletów na spektakle. W wywiadzie dla "Super Expressu" wyjawiła, że widzowie tłumnie wrócili do teatrów - według niej nawet chętniej wybierają tego typu rozrywkę niż kino.

Zawodowo się bardzo dużo dzieje, ponieważ bardzo dużo dzieje się właśnie w teatrze. To jest jakaś cudowna po prostu energia, którą my dostajemy od widzów. Widzowie może nie do końca tłumnie wrócili do kin po wszystkich doświadczeniach, które ostatnio przeżywaliśmy. Natomiast wrócili do teatrów. Teatry przeżywają rozkwit. My w maju wypuszczamy kolejny tytuł - "Wacław rządzi". To będzie czwarty mój tytuł. Tym razem także jako producentka (...) Nieprzyzwoicie śmieszna komedia, tylko i wyłącznie dla widzów dorosłych. Zapraszam serdecznie - mówi "Super Expressowi" Anna Mucha.

Mucha w rozmowie z nami przyznała, że dla niektórych osób wydatek może być duży. Warto więc wcześniej zapoznać się z repertuarem danego teatru i wybrać coś, co będzie dopasowane do naszych oczekiwań. Aktorka i producentka dodała również, że zatrudnienie znanych aktorów również kosztuje, a to przekłada się na ceny wejściówek.

Ja nie odpowiadam niestety za czyjeś budżety i rozumiem, że to może być duży wydatek dla kogoś. Natomiast staram się odpowiadać za to, żeby ci ludzie, którzy przychodzą do nas, do mnie na spektakle mieli poczucie, że to nie są zmarnowane pieniądze, że to są pieniądze wydane na dobrą rozrywkę, na ponad dwie godziny czegoś, co ich relaksuje, co pozwala im zapomnieć o bożym świecie i coś, co powoduje, że wychodzą z uśmiechem na twarzy. Plus inwestuję i to jest przywilej bycia producentką w dobrych aktorów - Paulina Holtz, Paweł Deląg, Grzegorz Wąs w spektaklu "Nadzieja", Michał Sitarski, który jest ukochanym aktorem spektaklu "Przygoda z ogrodnikiem". Ja też mam taką świadomość, że ludzie przychodzą na Muchę, a wychodzą na przykład z Sitarskim albo ze Smalarą. To są ludzie, których ja bardzo cenię i chciałabym ich sprowadzać do, że tak powiem, jakichś honorariów czy wynagrodzeń, ale ja ich bardzo cenię w pracy i cieszę się też, że mogę z nimi być razem na scenie - powiedziała nam Anna Mucha.

Aktorka na koniec dodała, że każdy z widzów w teatrze szuka czegoś innego.

Myślę, że warto też czytać i recenzje i dowiadywać się. Poczta pantoflowa na pewno świetnie działa. Dowiadywać się po prostu, które spektakle, które komedie, które rzeczy są dla ciebie, które ci się mogą spodobać. Tak jak powiedziałam, jedni w teatrze szukają nadziei, inni szukają najlepszego przyjaciela - powiedziała nam gwiazda.

Rozmawiała Julita Buczek

