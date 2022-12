Anna Mucha poległa na zadaniu z matematyki dla 8-latków! "Leżę"

Maciej Szulce z imprezowym hitem. "Nowy Viral" porywa do tańca

Przychodzi do Was wasz 8-letni syn, z prośbą o pomoc w odrobieniu lekcji z matematyki. Pestka, myślicie? Anna Mucha przekonała się, że nie zawsze! Choć syn aktorki, Teodor, ma dopiero 8 lat, zadana mu praca domowa okazała się być nie lada wyzwaniem dla znanej mamy. Aktorka, słynąca z dystansu do siebie, podchwytliwym pytaniem o ilość torebek od herbaty, podzieliła się z fanami.

Druga klasa szkoły podstawowej. Ja leżę... PS. Cały czas czekam na moment, kiedy sinus, cosinus, tangens i cotangens mi się przydadzą - żartobliwie komentowała rodzinne wyzwanie rozbawiona Anna Mucha.

Jakie to zadanie okazało się być na tyle podchwytliwe, że konieczne było puszczenie w ruch korektora? Oto pytania, z jakimi przyszło męczyć się aktorce!

W opakowaniu jest 25 torebek herbaty. Do kolacji zużyto 7 torebek. Ile torebek herbaty zostało? O ile więcej torebek zostało, niż zużyto? O ile mniej torebek zużyto, niż zostało? - brzmiało zadanie z matematyki dla uczniów II klasy szkoły podstawowej. Znacie odpowiedź, czy też łączycie się w bólu? My po treningu liczenia dzieci Michała Wiśniewskiego nie mamy już większych problemów.

i Autor: Instagram/Anna Mucha

