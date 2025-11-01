Anna Mucha przeżywa trudne chwile. Aktorka pożegnała babcię. "Dobranoc"

O rodzinie Anny Muchy wiadomo niewiele, ale sama aktorka nieraz wspominała, że jej dziadkowie odegrali ogromną rolę w jej wychowaniu. Babcia Irena prowadziła sklep mięsny, a dziadek był wojskowym. To właśnie oni wspierali Annę i jej mamę, gdy aktorka była dzieckiem. Mucha wielokrotnie podkreślała, że z babcią łączyła ją wyjątkowa relacja – pełna zrozumienia, miłości i wsparcia. Seniorka była dla niej autorytetem i kimś, z kim zawsze mogła szczerze porozmawiać.

Ania bardzo cierpi. Nie może się pogodzić, że odeszła jej babcia

– mówiła kilka lat temu przyjaciółka Anny Muchy w rozmowie z "Życiem na gorąco", gdy media po raz pierwszy informowały o rodzinnej stracie. Teraz wiele wskazuje na to, że przyszło jej pożegnać się z drugą babcią. Seniorka miała 96 lat i w grudniu świętowałaby urodziny.

Rodzinne korzenie i bliskość z mamą

Anna Mucha jest bardzo związana ze swoją mamą, również Anną, która z wykształcenia jest ekonomistką i jeszcze kilka lat temu pracowała w marketingu. Ojciec aktorki, Krzysztof Mucha, jest z prawnikiem. Gdy Ania miała trzy lata, jej rodzice rozstali się.

Tata wyjechał na Daleki Wschód. Nie mogłam się z nim spotykać

– wspominała kiedyś aktorka.

Choć kontakt z ojcem był przez lata ograniczony, w dorosłym życiu Mucha odnowiła z nim relację.

Anna Mucha pożegnała babcię

Choć Anna Mucha nie zdradziła szczegółów dotyczących rodzinnej sytuacji, jej wpis z 1 listopada ("Dobranoc Babciu" – z czarnym sercem) wywołał poruszenie. Komentarze są wyłączone, jednak obserwatorzy zostawiają wsparcie w postaci lajków. Fani aktorki doskonale pamiętają, jak w 2021 roku ta odwiedziła babcię i podarowała seniorce czytnik e-booków. Wtedy nie chciała ona pokazywać się w mediach społecznościowych wnuczki.

No ja bardzo chciałabym się pokazać Babcię, ale Babcia nie chce sławy... To jakieś dziwne geny, te moje. Chyba jestem adoptowana!

- zażartowała przed laty Ania Mucha.