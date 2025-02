Anna Mucha przywdziała białą suknię. Kreacja trąci myszką. Cichy ślub?

Doda wlewa go sobie do pępka. Popularny produkt z apteki to sekret jej urody? Weź kroplę i poczuj się jak Królowa!

Na zdjęciu obok Anny Muchy nie pojawił się jednak jej partner Jakub Wons, lecz inny mężczyzna, co wywołało falę spekulacji wśród obserwatorów. Zanim jednak fani zdążyli otworzyć szampana, okazało się, że to jedynie kostium do nowego przedstawienia teatralnego. Mimo to, komentarze pełne emocji, takie jak "Świat mi się zawalił, a piekło zamarza", zalały profil aktorki. Cóż, Anna Mucha po raz kolejny pokazała, że potrafi bawić się konwencjami i zaskakiwać swoich fanów z przymrużeniem oka.

Anna Mucha w sukni ślubnej. Styl: "mocno vintage"

Zdjęcie było związane z projektem zawodowym Muchy. Aktorka musiała wymienić kostium roli w przedstawieniu teatralnym, bo jak zauważyła jedna z obserwatorek "poprzednia sukienka była już na ostatnich oparach".

Przyszła kryska na Matyska po szczegóły zapraszam do teatrów na "Przygodę z ogrodnikiem"

- czytamy w poście. Szybko okazało się jasne, że to nie jest ślubna kreacja Ani, ale jej kostium sceniczny. Mimo to wielu fanów nadal przesyłało życzenia szczęścia, doceniając zarówno stylizację, jak i poczucie humoru aktorki. To nie pierwszy raz, kiedy aktorka zastosowała podobne zagranie, by zaprosić fanów do teatru. W ubiegłym roku poszukiwała "byle jakiej sukni ślubnej".

Szukam sukni ślubnej, którą mogę odkupić, ale za bardzo małe pieniądze! Nieważne w jakim rozmiarze, ważne, żeby ona była stara, taka babcina nawet. Może być zużyta, podarta, cokolwiek tam się może dziać

- pisała wtedy. Oczywiście odpowiedni model znalazła błyskawicznie. Niedługo potem, oboje z Jakubem Wonsem ogłosili, że są przy nadziei, promując w ten sposób spektakl "Nadzieja". Podali nawet termin. Grunt to dobra reklama!

Czy Anna Mucha ma męża?

Anna Mucha od kilku lat jest w związku z Jakubem Wonsem, aktorem i reżyserem, prywatnie synem Grzegorza Wonsa. Para poznała się w 2020 roku podczas pracy nad spektaklem "Letni dzień", a ich relacja szybko przerodziła się z zawodowej w prywatną.Wcześniej Mucha była związana z Marcelem Sorą, z którym ma dwoje dzieci: Stefanię (ur. 2011) i Teodora (ur. 2014). Jeszcze wcześniej, w latach 2003-2007, jej partnerem był Kuba Wojewódzki.

