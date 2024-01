Natalia Janoszek zalała się łzami w show "Królowa przetrwania". Nie do wiary, co robią jej ludzie! "Nie chce mi się żyć"

Na początku tego roku pojawiła się informacja, że Anna Popek straciła pracę w Telewizji Polskiej. "Oświadczam, że niezmiennie pozostaję pracownikiem Telewizji Polskiej - właśnie minęło 25 lat (ćwierć wieku! jak to brzmi!) mojej pracy w tej instytucji. Rozumiem, że moi fani chcieliby mnie jak najczęściej oglądać. Spokojnie, przyjdzie na to czas" - napisała gwiazda w odpowiedzi na krążące komentarze. Wirtualnemedia.pl podały, że dziennikarka została jednak odsunięta od prowadzenia "Pytania na śniadanie".

Anna Popek pochwaliła się, że buduje dom. Wcześniej gruchnęła wieść o jej zwolnieniu z "Pytania na śniadanie"

Wygląda na to, że zawodowe plany nie wpłynęły na prywatne życie gwiazdy. Na Instagramie pochwaliła się, że buduje dom! "Czy kobieta poradzi sobie sama z budową domu? Mam nadzieję, że tak, ale przyznam, że do tej decyzji długo się zbierałam. Jednak pragnienie, by stworzyć miejsce blisko natury dla całej rodziny było tak silne, że postanowiłam zacząć i… skończyć budowę. Rozpoczynam nową przygodę. Jeśli macie jakieś rady, coś, co wynieśliście z własnego doświadczenia, znacie pułapki, na które trzeba uważać - chętnie wysłucham Waszych opinii" - pochwaliła się.

Nie będzie to pierwsza przeprowadzka dziennikarki. W 2015 roku zakupiła mieszkanie w Warszawie. Wcześniej przez wiele lat mieszkała w willi w Podkowie Leśnej. "Kupiłam mieszkanie z myślą o sobie i córkach, bo będziemy tam mieszkać we trzy. To jest mieszkanie na kredyt, cieszę się jednak, że jest moje. Cieszę się też, że przed pięćdziesiątką zdążyłam rozpocząć nowy etap w moim życiu" - mówiła wówczas.

Wygląda na to, że znowu zatęskniła za życiem z dala od miasta.

