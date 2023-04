Anna Przybylska, jakiej nie znacie! Serial "Ania" hitem świąt. Nieznane fakty i poruszające sceny

Anna Przybylska miała przed sobą oszałamiającą karierę aktorską. Łączyła w sobie nie tylko wyjątkową urodę i życzliwy charakter, ale także wielki talent do występowania przed kamerą. I choć u szczytu popularności męczyła ją rozpoznawalność, to do samego końca pozostała wierna swoim przekonaniom i obdarzała fanów radosnym uśmiechem. Niestety, karierę Przybylskiej zburzyła potworna choroba. Aktorka zachorowała na nowotwór i w wieku niespełna 36 lat zmarła po walce ze złośliwym rakiem trzustki. Stało się to dokładnie 5 października 2014 roku, na dwa miesiące przed kolejnymi urodzinami. Teraz, ku pamięci Anny Przybylskiej, w TVP powstał serial "Ania", który jest emitowany w tegoroczne święta wielkanocne. To prawdziwy hit! Oglądają go niemal wszyscy. Przedstawiono w nim nieznane fakty i poruszające sceny.

Serial TVP "Ania" o Annie Przybylskiej. Kiedy i gdzie oglądać?

Serial TVP "Ania" o Annie Przybylskiej składa się z czterech odcinków. Pierwsze dwa wyemitowano w Niedzielę Wielkanocną, 9 kwietnia, o godz 18:25 i 18:55. Dwa kolejne, i zarazem ostatnie, zobaczymy w wielkanocny poniedziałek, 10 kwietnia, również o godz. 18:25 i 18:55. Serial "Ania" to inspirująca historia Anny Przybylskiej – odważnej, kochającej życie i spełniającej marzenia dziewczyny z Gdyni. Dziewczyny o twarzy anioła i charakterystycznym głosie znanej m.in. z roli "Marylki" z serialu "Złotopolscy" oraz filmów "Ciemna strona Wenus", "Kariera Nikosia Dyzmy", "Sęp" czy "Bilet na księżyc". Serial pokazuje nie tylko kulisy jej kariery aktorskiej, ale także niewidziane dotąd sceny z życia prywatnego: opiekę nad dziećmi i Przybylską po uszy zakochaną w partnerze. Przed kamerami wypowiada się rodzina, przyjaciele, znajomi z planu, aktorzy i inne znane osobistości.

Jeśli ktoś nie miał okazji zobaczyć serialu, uspokajamy - z pewnością będzie on jeszcze nie raz pokazywany w TVP.

