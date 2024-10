Anna Samusionek przez religię ma poważny problem. W pewne dni nie może pracować!

Anna Samusionek ma 53 lata i od ponad 20 jest bardzo wierząca. Gdy miała 30 lat, przyjęła chrzest. "Nie była to łatwa droga, ale dziś nie mam wątpliwości, że była to najlepsza decyzja w moim życiu" - pisała w sieci.

Z okazji 50. urodzin Samusionek opublikowała na swoim instagramowym profilu film z tego doniosłego wydarzenia. Możecie zobaczyć go na samym dole!

Samusionek otwarcie mówi na temat swojej wiary. Nie ukrywa, że przyjęcie jej w dojrzałym wieku, było doskonałym wyborem. Aktorka wzięła tym samym przykład z samego Jezusa. Choć nie było jej łatwo, wytrwała w wierze.

Dokładnie 20 lat temu przyjęłam biblijny chrzest przez zanurzenie w wodzie, tak, jak kiedyś Jezus Chrystus (Ewangelia Mateusza 3,13-17) i jego naśladowcy. Podjęłam świadomą decyzję, by narodzić się na nowo, bo chrzest jest właśnie symboliczną śmiercią starego życia i powstania do nowego. Chrztu udzielił mi kochany pastor Roman Chalupka, żyjący i pracujący obecnie w Australii. Nie była to łatwa droga, ale dziś nie mam wątpliwości, że była to najlepsza decyzja w moim życiu. Wiara w Jezusa jest moją siłą napędową, tajemnicą mojego uśmiechu, który zawsze jest przepełniony nadzieją i radością - zdradziła swoim fanom.