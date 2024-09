Mikołaj Roznerski i Marta Juras przed laty tworzyli zgodny związek. Niestety, ich relacja rozpadła się, ale tę dwójkę już na zawsze połączyło wspólne dziecko. Ponad 13 lat temu aktor i jego partnerka zostali rodzicami Antoniego. Chłopiec właśnie wrócił do szkoły po przerwie wakacyjnej. Okazuje się, że nastolatek nie uczęszcza na zajęcia religii, które są organizowane w szkołach. Dlaczego? Gwiazdor postanowił jasno postawić tę kwestię. Wydaje się, że katechezy nie są tym, co pasuje do światopoglądu aktora, ale też jego eks oraz samego Antka.

Mój synek uczęszcza na lekcje etyki, bo teraz w szkołach do wyboru jest albo religia, albo etyka. To jest wybór mój, jego mamy i też jego samego, bo w jakiś sposób do niczego go nie przymuszaliśmy - mówił Roznerski spytany o lekcje religii przez serwis Show News.

Roznerski jest synem nastolatka. Chłopak ma własne zdanie, a jego rodzice to szanują

Syn aktora w styczniu skończył 13 lat. Nic więc dziwnego, że ma już własne zdanie w kwestii wiary. Ponad rok temu Mikołaj Roznerski pokazał syna w sieci. Zaprezentował chłopca, który stał tyłem i pochwalił się, że jego "dzidziuś" ma już 167 cm wzrostu! Wygląda na to, że będzie wysoki przynajmniej tak jak tata.

Chłopak dorasta i ma własne zdanie w ważnej kwestii wiary. Jak widać, jego rodzice szanują je i wspierają syna.

Religia i etyka w szkole. Jest kilka opcji

W szkołach wciąż organizowane są dodatkowe zajęcia z religii, choć jest wielu zwolenników innego rozwiązania. Chodzi o przeniesienie zajęć do kościołów. Póki co jednak uczniowie i ich rodzice mają wybór - albo zapisują ucznia na zajęcia z religii w szkole, albo nie. Można też zamiast religii wybrać etykę, ale nie ma przymusu. Wszystkie opcje to - wybór religii albo wybór etyki, wybór obu zajęć dodatkowych, albo żadnego z nich. Co ważne, z religii lub etyki można wypisać się w dowolnym momencie roku szkolnego.

Od września 2024 r. oceny śródroczne i roczne z religii i etyki nie wliczają się do średniej ocen.

