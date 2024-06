Bohdan od dwóch miesięcy nie daje znaku życia. Szukają go psy tropiące

Zrobili to prezesowi PiS! Kandydat Kaczyńskiego znowu przepadł z kretesem

Religia nie będzie wliczać się do średniej. Nie ułatwi zdobycia czerwonego paska

Kończący się rok szkolny będzie ostatnim, w którym ocena z religii będzie wliczać się do średniej ocen. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by od roku szkolnego 2024/25 katecheza była traktowana inaczej niż reszta przedmiotów. Jako uzasadnienie zmiany wskazano fakt, że religia nie jest przedmiotem obowiązkowym.

- W związku z tym, że zajęcia religii i etyki nie są zajęciami, na które uczeń jest obowiązany uczęszczać, nie jest uzasadnione, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen - tłumaczy Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rezygnacja z wliczania oceny z religii do średniej to kiepska wiadomość dla wielu uczniów. Katecheza uchodzi bowiem za przedmiot, z którego łatwo mieć dobrą ocenę. Uczniowie oceną celującą czy bardzo dobrą z religii mogą sobie podnieść średnią i dzięki temu wypełnić kryteria uprawniające do zdobycia czerwonego paska na świadectwie. Poniżej dalsza część artykułu.

Miejsca niedaleko Krakowa na wycieczkę

Którym uczniom przysługuje czerwony pasek na świadectwie?

Charakterystyczny, potocznie nazywany czerwonym, pasek na świadectwie jest formą wyróżnienia uczniów. Nie każdemu taki pasek przysługuje. Do jego zdobycia konieczne jest uzyskanie na koniec roku szkolnego średniej ocen wynoszącej co najmniej 4,75. Na tym jednak nie koniec. Nie tylko postępy w nauce są brane pod uwagę. Uczniowie z czerwonym paskiem muszą się legitymować bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem. Niższa ocena ze sprawowania uniemożliwia zdobycie czerwonego paska.

Sonda Czy czerwone paski na świadectwach powinny zostać zlikwidowane? tak nie nie mam zdania