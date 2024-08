Kajra pokazała się z Roznerskim! Oni pławią się w uśmiechach, a za plecami czai się smutny Sławomir

A to dopiero niespodzianka! Kajra pokazała się na mieście z Mikołajem Roznerskim! Żona Sławomira wyraźnie zachwycona tym faktem pokazała gwiazdora "M jak miłość" na swoim profilu na Instagramie. On odwzajemnił jej się tym samym. Co ze Sławomirem? Musicie zobaczyć jego minę w naszej galerii zdjęć!