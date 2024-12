Antek Królikowski wspomina narodziny Jadzi. "Kangurowałem córkę"

Życie prywatne Antoniego Królikowskiego to mieszanka wzlotów i upadków, które ukształtowały go jako człowieka i aktora. Jego otwartość na dzielenie się zarówno sukcesami, jak i porażkami sprawia, że jest postacią, która budzi i sympatię, i kontrowersje. Po rozstaniu z Joanną Opozdą media szeroko rozpisywały się o jego życiu towarzyskim oraz konfliktach z byłą żoną. Aktor otwarcie przyznał, że zmagał się z problemami zdrowotnymi, w tym z nerwicą, które wpłynęły na jego decyzje życiowe.

W 2024 roku Antoni ponownie został ojcem. Jego partnerka, Izabela Banaś, urodziła córkę Jadwigę. Narodziny Jadzi były momentem przełomowym w życiu Antka Królikowskiego, który w wywiadach często mówił o swoim pragnieniu poprawy relacji rodzinnych i odpowiedzialnym podejściu do ojcostwa. W rozmowie na planie serialu "Uroczysko" wspominał październikową noc, kiedy przyszła na świat jego córka:

Wyglądało to w ten sposób, że Iza trafiła do szpitala parę dni wcześniej. Przychodziłem codziennie, wieczorem musiałem wychodzić i w końcu nadszedł ten dzień. Wróciłem do domu, wziąłem tabletki nasenne i już szykowałem się do spania kiedy dostałem sms-a o 1 czy 2 w nocy o treści „rodzę” i to był sygnał, że nici z tego spania, trzeba jechać do szpitala.