Antek Królikowski doigrał się. Do sądu trafił akt oskarżenia, teraz aktorowi grozi więzienie i wysoka grzywna

Antek Królikowski od kilku miesięcy pozostaje w obiekcie zainteresowań warszawskiej prokuratury. 18 lutego został poddany kontroli policyjnej, a narkotest wykazał, że zażywał substancje odurzające – THC. Po wspomnianym zdarzeniu tłumaczył, że obecność narkotyków w jego organizmie związana jest z chorobą. Wydał nawet oświadczenie w którym zasugerował, że kontrola policji nie była przypadkowa. "Do zatrzymania doszło ok. 16 przy ul. Karolkowej 16, zaraz po tym, jak wyjechałem z mojego mieszkania do Asi, aby spotkać się z synkiem. Funkcjonariusze, z uwagi na otrzymane zgłoszenie, że o tej godzinie i w tym miejscu pojawię się rzekomo pod wpływem nielegalnych substancji, czekali na mnie w okolicy miejsca zamieszkania. Zostałem zatrzymany do kontroli. Alkotest wykazał, że jestem trzeźwy. Jednak narkotest wykrył THC, którym wspomagam moje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru" – napisał na Instagramie.

9 marca Antek Królikowski był przesłuchiwany w sprawie, a treścią swoich zeznań podzielił się na Instagramie, czym także zajmuje się prokuratura.

Antek Królikowski z zarzutami. Grożą mu 2 lata więzienia

Jak dowiedział się "Super Express", sprawa została skierowana do sądu. Aktorowi grożą 2 lata więzienia. To jednak nie koniec...

"W dniu 30 maja 2023 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Antoniemu K., oskarżonemu o prowadzenie samochodu osobowego w stanie nietrzeźwości pod wpływem substancji psychotropowej - delta-9-tetrahydrokannabinolu (marihuany). Czyn ten stanowi występek z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego. Opinia toksykologiczna, uzyskana w toku postępowania przygotowawczego na zlecenie Prokuratury, jednoznacznie potwierdza, że w momencie kierowania pojazdem oskarżony był pod wpływem delta-9-tetrahydrokannabinolu, co można porównać do stanu nietrzeźwości wywołanego spożyciem alkoholu.

Oskarżonemu Antoniemu K. grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, a także obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres co najmniej 3 lat. Dodatkowo, w razie skazania Antoniego K., nałożony zostanie obowiązek zapłaty świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych" - poinformował nas prokurator Szymon Banna.

