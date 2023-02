Wyciekła treść notatki policyjnej z zatrzymania Królikowskiego! Będziecie w szoku!

Sebastian Fabijański zgolił brodę! Jest nie do poznania. To dla 19-letniej ukochanej?

W ostatnią sobotę (18 lutego) tuż po godzinie 16:00 policjanci poddali kontroli Antka Królikowskiego i jego auto. I choć okazało się, że aktor jest trzeźwy, to test na obecność narkotyków dał pozytywny wynik. Antek został zatrzymany przez funkcjonariuszy i do późnych godzin nocnych składał obszerne wyjaśnienia na komendzie. Tuż po opuszczeniu placówki wydał oświadczenie, które jako pierwsze opublikował Super Express.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami sprawą zainteresowała się już Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która rozpoczęła już dochodzenie. Przypomnijmy, że Antka czeka też długa i prawdopodobnie bardzo bolesna sprawa rozwodowa, a jego sobotni wybryk może niekorzystnie wpłynąć na jej przebieg i jego dalsze kontakty z synem.

Super Express dotarł do notatki policyjnej, z której dowiadujemy się, jak dokładnie przebiegła interwencja. Otóż wynika z niej, że o godzinie 15:35 funkcjonariusze otrzymali polecenie od kierownika, by udać się na ulicę Kolejową w Warszawie i skontrolować samochód marki Audi, którym poruszał się Antek Królikowski. Zgodnie z doniesieniem kierowca pojazdu miał być nietrzeźwy i być pod wpływem substancji odurzających. Funkcjonariusze poddali Antka kontroli na obecność alkoholu urządzeniem AlcoBlow nr B-23, który dał negatywny wynik. Następnie poddano go testowi na obecność narkotyków urządzeniem Sotoxa Mobile Test System, które wykazało ślady THC.

Na miejscu pojawiła się osoba wskazana przez Antka, która odebrała jego auto. Następnie funkcjonariusze zabrali go do Szpitala Praskiego, gdzie wykonano mu badania krwi. Potem przewieziono go na komisariat, gdzie do Królikowskiego dołączył jego prawnik. Antkowi wyznaczono już kolejny termin przesłuchania na marzec. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy i przeszukali Antka i jego auto. Aktor nie miał przy sobie narkotyków.

