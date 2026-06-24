Arkadiusz Jakubik pokazał się z synem! Podobny do taty? Zagrali razem w filmie o Kuroniu

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-24 7:20

Arkadiusza Jakubika nikomu przedstawiać nie trzeba - 57-latek od dekad jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Ostatnio gwiazdor pojawił się na konferencji swojej nowej produkcji, w której wcielił się w Jacka Kuronia. Na czerwonym dywanie pozował z synem i to nie był przypadek - Jakub też jest częścią "Naszej rewolucji". Podobny do znanego ojca?

Jakubik zagrał z synem w filmie o Kuroniu

Arkadiusz Jakubik zazwyczaj nie bryluje na czerwonych dywanach, ale teraz musiał się pojawić! Nie mogło go przecież zabraknąć na konferencji filmu "Nasza rewolucja", który zadebiutuje w kinach 11 listopada. Produkcja skupia się na kilku latach życia Jacka Kuronia i jego żony Grażyny, którą nazywano Gają. Nie będzie to opowieść o polityce, a o miłości. 

Jakubik wcielił się w postać Jacka Kuronia, a Gaję zagrała Magdalena Popławska. Na konferencji filmu pokazała się para głównych bohaterów, ale również wnuczęta prawdziwego Jacka - Jakub i Gaja (w zaawansowanej ciąży) oraz jego synowa, żona zmarłego w 2008 r. Macieja Kuronia

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Na czerwonym dywanie Jakubik chętnie pozował do zdjęć z koleżanką po fachu oraz rodziną Kuronia, ale towarzyszył mu ktoś jeszcze. Wysoki, wąsaty przystojniak okazał się synem aktorka, który razem z nim zagrał w "Naszej rewolucji". Co ciekawe, choć Jakubik wcale tego nie chciał, jego śladem poszli obaj synowie - starszy, 28-letni obecnie Jakub i młodszy, 26-letni Jan.

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Kim są synowie Arkadiusza Jakubika? Poszli jego śladem, choć wcale tego nie chciał

Przez tyle lat robiliśmy wszystko, by nie wciągnęło ich w ten świat. Ale gdy Janek powiedział, że chce spróbować, wiedziałem, że muszę mu pozwolić. Lepiej spróbować niż żałować, że się nie odważyło - mówił Jakubik w "Vivie!".

Ostatecznie obaj synowie aktora skończyli w łódzkiej filmówce, obaj grają, a Jakub również reżyseruje. W "Naszej rewolucji" wcielił się w Macieja Kuronia, a więc prawdziwi syn i ojciec zagrali inny realny duet. Dla Jakubików wspólny udział w projekcie łączył się z ogromnymi emocjami. Całość wyreżyserował Piotr Domalewski.

TUTAJ znajdziecie ZDJĘCIA z konferencji. Syn Jakubika jest od niego wyższy, ale widać podobieństwo, prawda?

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Rodzina Macieja Kuronia i Jacka Kuronia
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