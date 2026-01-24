Katarzyna Gaertner to nazwisko, które na zawsze zapisało się w historii polskiej sceny muzycznej. To ona stworzyła utwory, które zna kilka pokoleń Polaków. Mimo ogromnego dorobku i statusu ikony, artystka przez długi czas pozostawała w cieniu. Ostatnie lata były dla niej wyjątkowo trudne - pełne osobistych trudności. Właśnie wtedy zdecydowała się wycofać z mediów i niemal całkowicie zamknąć się na świat.

Autorka kultowych przebojów wyszła z cienia. Co dzieje się u Katarzyny Gaertner?

Nieobecność Katarzyny Gaertner budziła wiele pytań i domysłów. Fani zastanawiali się, co dzieje się z kompozytorką "Małgośki" czy "Wielkiej wody". Teraz wiadomo jedno - Katarzyna Gaertner nie porzuciła muzyki, choć zrezygnowała z medialnego rozgłosu. Właśnie dlatego jej najnowszy wywiad wywołał tak duże emocje!

Artystka zgodziła się na rozmowę z Marcinem Kusym, a nagranie zostało opublikowane przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. Gaertner zabrała głos i zdradziła, co dziś jest dla niej ważne. Podkreśliła, że muzyka nie powinna dzielić ludzi, lecz dawać im siłę i poczucie wspólnoty. Jak zaznaczyła, pasja tworzenia nigdy jej nie opuściła. Kompozytorka zaskoczyła również szczerością, opisując, jak wygląda proces twórczy od kuchni. Przyznała, że muzyka to nie tylko emocje, ale także precyzja i... matematyka.

Trzeba potknąć się o swój własny pomysł, można to tak nazwać. Matematyka ma dużo do powiedzenia, bo to są akordy, które są triadą, one mają swoje przyrządy, one mają odległości matematyczne. One na fortepianie są ułożone matematycznie. Z tych klocków składa się cała muzyka. I teraz: jak my te klocki przewrócimy, jak my je ułożymy, to do dzisiejszego dnia, lata, tworzą ludzie piosenki na siedmiu nutach i każda inna. To jest fenomen - powiedziała podczas wywiadu Gaertner.

