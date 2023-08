i Autor: AKPA

Rozenek puściła parę z ust!

Aż huczy od plotek o nowej pracy Małgorzaty Rozenek w TVN! Poprowadzi bardzo kontrowersyjny program?

ogg 12:23 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Małgorzata Rozenek-Majdan to niekwestionowanie wielka gwiazda stacji TVN. Choć w czerwcu tego roku pożegnanała się z rolą prowadząca program "Dzień dobry TVN", to wiele wskazuje na to, że przed nią nowa zawodowa przygoda. Gwiazda może poprowadzić bardzo kontrowersyjny program! Poznajcie szczegóły!