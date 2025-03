Barbara Bursztynowicz, która od lat wcielała się w rolę Elżbiety Chojnickiej, podjęła decyzję o odejściu z serialu "Klan". Aktorka, która przez ponad 25 lat była jedną z najważniejszych postaci w popularnej telenoweli, postanowiła zakończyć ten istotny rozdział w swojej karierze. Jej odejście oznacza koniec pewnej epoki.

W wielu wywiadach gwiazda mówiła, że jej decyzja wynika z potrzeby nowych wyzwań zawodowych oraz chęci odpoczynku od długoletniej pracy na planie serialu. Bursztynowicz mówiła, że granie Elżbiety było dla niej niezwykle istotne, jednak po wielu latach zapragnęła spróbować czegoś zupełnie innego. Praca w serialu wiązała się z regularnym udziałem w zdjęciach, które zajmowały jej masę czasu.

Czułam się coraz bardziej niedowartościowana, niewykorzystana, nie w pełni doceniona. (...) Może inaczej bym postąpiła, gdyby scenarzyści dokonali zmian w życiu mojej bohaterki. Gdyby pogłębili rolę. To jest oczywiście moje odczucie, aktorki, która szuka w swojej pracy różnorodności i nowych doznań. Widz przyzwyczaił się do takiej Elżbiety i może nawet taką ją lubi, ale ja byłam już znużona, pogrążona w rutynie - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami "Wprost".

Niedawno wyszło też na jaw, że Barbara Bursztynowicz ma dość poważne problemy zdrowotne. Gwiazda jest osobą o wysokiej wrażliwości.

Odczuwam pewne bodźce dużo bardziej boleśnie niż inni, którzy nie są nadwrażliwi. WWO to ważny problem, może jeszcze trochę mało rozpoznany. W zawodzie aktorskim zdarzają się takie osoba jak ja. Mają bogatą wyobraźnię, bogate życie wewnętrzne, czują niuanse i wrażliwie postrzegają rzeczywistość. Stąd moja bohaterka, której dałam tak wiele z siebie, ma to ciepło, tę niezwykłą empatię dla otoczenia i tak łatwo ulega emocjom - wyznała w rozmowie z dziennikarzami "Wprost".

Na wiosennej ramówce TVP udało nam się porozmawiać z aktorami serialu "Klan". W trakcie wywiadu zapytaliśmy Tomasza Bednarka, co sądzą o decyzji Bursztynowicz. Okazuje się, że rozstanie po tylko latach z aktorką było dla nich bardzo trudne. Bednarek dodał, iż ma nadzieję, że Barbara zmieni decyzję i wróci do serialu. W świetle nowych informacji nie wiadomo jednak czy powrót będzie możliwy.

No właśnie, chyba byśmy chcieli skomentować w ten sposób, że to chyba nie jest odejście. To znaczy, inaczej, mamy ogromną nadzieję, że to nie jest odejście. I że ona tam pójdzie na tę pielgrzymkę, przemyśli tam różne rzeczy i wróci do nas. Nawet pieszo, ale niech wraca - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Tomasz Bednarek.