Sensacyjny powrót do TVP wielkiej gwiazdy M jak miłość?! To wywoła kosmiczną awanturę!

Barbara Kurdej-Szatan była wielką gwiazdą TVP, potem z hukiem wyleciała

Barbara Kurdej-Szatan przez lata była jedną z największych gwiazd TVP. Była nie tylko jedną z najbardziej lubianych aktorek serialu "M jak miłość", lecz także prowadzącą różne imprezy pod egidą TVP. Z telewizji publicznej aktorka z hukiem wyleciała po wulgarnym wpisie o sytuacji na granicy z Białorusią, w którym nazwała "mordercami" funkcjonariuszy Straży Granicznej. Sprawa trafiła także do sądu, ten jednak sprawę umorzył. - Sąd uznał, że nikogo nie znieważyła - przekazał adwokat Barbary Kurdej-Szatan mec. Jacek Dubois. Tak czy owak aktorka mocno podzieliła Polaków. Część ją wspierała, a część bardzo mocno krytykowała. Jej powrót do TVP na pewno wywołałby kosmiczną awanturę. Co na to sama Barbara Kurdej-Szatan?

Barbara Kurdej-Szatan wróci do TVP? Gwiazda M jak miłość zabrała głos

Była gwiazda "M jak miłość" cieszy się z tego, że wkrótce TVP czekają zmiany. Co do powrotu na Woronicza, to nie jest on wykluczony. - Ja to bardzo lubiłam, więc wszystko zależy od tego, jaki to byłby projekt, jaki program, kto by go realizował, to się okaże - stwierdziła enigmatycznie Barbara Kurdej-Szatan w rozmowie z Pomponikiem. Na razie jednak aktorka ma co robić. - Teraz bardzo dużo pracuję w teatrze i na tym się skupiam. Mam nowe premiery - gram dziewięć nowych spektakli, więc żeby to wszystko pogodzić... I tak mam cały miesiąc pozajmowany - zdradziła Barbara Kurdej-Szatan. Przypomnijmy, że niedawno o swoim powrocie do TVP mówił inny dawny gwiazdor telewizji publicznej Maciej Orłoś.

