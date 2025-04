Baron rozkleił wszystkich! Zdjęcie z Leosiem podbiło sieć

W Wielką Sobotę 2025 gwiazdy pokazywały w sieci wszystko, co mają najlepsze. Większość chwaliła się tym, co ma w święconce. Maciej Musiał na przykład podjechał pod kościół furą za milion! Ale to Alek Baron "pozamiatał". Skromne zdjęcie szczęśliwego taty z synkiem Leonardem w lesie dosłownie rozkleiło sieć! Sprawdź szczegóły.