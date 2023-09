Cała Polska usłyszała, jak mąż mówi do Basi Kurdej-Szatan! Zwierzęce przezwisko

Kuba Wojewódzki skompromitował się na wizji?! Gość ustawił go do pionu. Wstydliwe nagranie

Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan - oświadczyny, ślub w ciąży i wesele

Barbara Kurdej-Szatan powiedziała "tak" Rafałowi w 2011 roku. Aktorka była wtedy już w ciąży, dlatego wesele zostało przeniesione na inny termin. Gwiazda "M jak miłość" wcześniej przez siedem lat żyła w nieformalnym związku z Łukaszem Jóźwiakiem. Z Rafałem Szatanem aktorka postanowiła jednak szybko sformalizować swoją relację. Mężczyzna był bardzo zdeterminowany. Oświadczył się Basi Kurdej-Szatan podczas wypadu na narty do Czech. - Pamiętam, że po tym, jak się oświadczył, zaczęliśmy się śmiać i w tych kaskach i kombinezonach leżeliśmy na śniegu przez jakieś pół godziny. A w drodze powrotnej do Opola Rafał kupił bukiety kwiatów dla mojej mamy i babci. To spotkanie z rodzicami było dla niego bardziej stresujące niż same oświadczyny - wspominała Barbara Kurdej-Szatan cytowana przez portal Fakt.pl

Basia Kurdej-Szatan ma zwierzęce przezwisko. Rafał Szatan woła do niej uroczo

Dziś małżonkowie są już 12 lat po ślubie i mają dwójkę dzieci: Hanię (11 l.) i Henryka, który na świat przyszedł przed trzema laty. Rafał Szatan, który jest o trzy lata młodszy od Basi, także stał się istotnym elementem polskiego show-biznesu. Do tego imponuje swoją sylwetką - jego mięśnie budzą zazdrość innych panów i podziw u kobiet. Barbara Kurdej-Szatan to prawdziwa szczęściara. Generalnie małżeństwo Basi i Rafała należy do udanych. Dowodem na to może być choćby to, jak Rafał Szatan zwraca się do żony. Właśnie usłyszała to cała Polska, bo na otwartym profilu na Instagramie - przy okazji reklamowania pewnego produkty - słuchać, jak mąż nazywa Basię Kurdej-Szatan "dzióbkiem", czyli postawił na sprawdzone zwierzęce przezwisko. Uroczo.

