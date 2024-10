Beata Kozidrak wykształcenie. Wyszła za mąż jeszcze przed maturą!

Beata Kozidrak jazda pod wpływem i wyrok sądu

Beata Kozidrak na scenie jest już od niemal pół wieku! Co ciekawe, najgłośniej o wokalistce grupy Bajm zrobiło się chyba w ostatnich latach. Najpierw za sprawą rozwodu z Andrzejem Pietrasem, który jest także menadżerem Bajmu. Potem cała Polska żyła tzw. aferą promilową z udziałem Beaty Kozidrak. Przypomnijmy, że we wrześniu 2021 roku artystka została zatrzymana przez policję za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Okazało się, że miała we krwi dwa promile! 4 maja piosenkarka skazana została na karę grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 250 zł. Oprócz tego Beata Kozidrak otrzymała zakaz prowadzenia pojazdów na okres 5 lat. Sąd zobowiązał gwiazdę także do zapłaty 20 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz pokrycia pełnych kosztów postępowania.

To, co zrobiłam, było karygodne i nie powinno się wydarzyć i mam tego świadomość. Jest mi przykro i wiem, że z tą świadomością będę musiała żyć przez długie lata

- podkreśliła podczas rozprawy Beata Kozidrak.

Przepraszam wszystkich tych, których zawiodłam. Przepraszam fanów, dla których moje teksty były ważne. Trzy pokolenia słuchaczy, którym niejednokrotnie moja twórczość pomagała w życiu. Przepraszam moich najbliższych, którzy są najbliżej mnie i muszą znosić blaski i cienie mojej popularności. Przez 40 lat byłam wzorem mamy i artystki

- dodała artystka .

Beata Kozidrak występ w Szczecinie

Po tym, gdy zapadł wyrok w sprawie Beaty Kozidrak, o wokalistce grupy Bajm było względnie cicho. Aż do koncertu w Szczecinie. Podczas wykonywania utworu "OK. OK. Nic nie wiem" opowiadającego o pracownicy seksualnej z PRL, piosenkarka wykonała odważny taniec. Beata Kozidrak podczas występu kucała, zarzucała włosami, wkładała palec do ust i wytknęła język. Zrobiła się wielka afera. Jedni bronili artystki, inni uważali, że poszła o krok za daleko. Autor nagrania z kolei tłumaczył, że to był performance, a "Beata od lat podczas wykonywania tego utworu się zachowuje jak na tym filmiku". Mamy pewne wątpliwości, bo tak odważnych występów akurat nie kojarzymy. Odkopaliśmy nawet nagranie z 1996 roku, na którym Beata Kozidrak podczas śpiewania "OK. OK. Nic nie wiem" wygląda wyjątkowo grzecznie.

Beata Kozidrak wykształcenie

Nie wiadomo, jakby potoczyła się kariera legendarnej wokalistki Bajmu, gdyby na swojej drodze nie spotkała wspomnianego Andrzeja Pietrasa. Beata Kozidrak wyszła za niego za mąż, będą jeszcze nastolatką. Nie miała nawet matury! Zaczęła śpiewać, bo... się zakochała.

Długie włosy, skórzana kurtka. Nie podobał się tacie. Mnie za to bardzo. A ja jemu niestety nie. Wyglądałam jak jakiś szczypiorek, z przodu deska, z tyłu deska. Byłam właściwie dzieckiem, on dorosłym mężczyzną. Miał dziewczynę. Wtedy zapewne ode mnie atrakcyjniejszą, a na pewno bardziej kształtną (...) Zaczęłam śpiewać, bo... zakochałam się. To znaczy śpiewałam sobie w domu, ale do zespołu muzycznego w liceum poszłam z miłości. Grał w nim na gitarze chłopak, który strasznie mi się podobał. Miał dziewczynę, ale co tam. Zgłosiłam się na wokalistkę i... zdobyłam go

- wspominała Beata Kozidrak w w biografii "Beata. Gorąca krew". W parze z miłością szła wielka kariera. W wieku 18 lat wokalistka wystąpiła na festiwalu w Opolu z hitem "Piechotą do lata". Nie dziwi zatem, że artystka zakończyła edukację na średnim wyksztalceniu. Beata Kozidrak jest absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Na stronie interentowej placówki do dziś można znaleźć notkę o piosenkarce. Przyszłą gwiazdę w młodości ciągnęło także do sportu - trenowała szermierkę i gimnastykę artystyczną. Uczyła się też gry na skrzypcach i zagłębiała tajniki baletu.

