Bedoes ma nowe, religijne tatuaże. Różaniec i słowa modlitwy na głowie

Bedoes wytatuował sobie różaniec na głowie

Na najnowszych zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych 28-letni raper pokazał tatuaż, który przykuł uwagę fanów. Na ogolonej głowie Bedoesa pojawił się motyw różańca - paciorki oplatają skórę głowy - a tuż nad czołem widnieją słowa dobrze wszystkim znane z modlitwy: "Aniele Boży, Stróżu Mój". Projekt wykonał tatuator z Los Angeles.

"Niesamowite świadectwo wiary" - fani zachwyceni

Pod zdjęciami udostępnionymi na profilu tatuatora w ciągu kilku godzin zebrały się setki komentarzy. Większość była jednoznacznie pozytywna. Internauci odczytali tatuaż Bedoesa nie tylko jako element scenicznego wizerunku, ale jako osobiste wyznanie wiary.

Pasuje na maksa; Piękne, @bedoes2115 niesamowite świadectwo wiary, szczególnie, że poparte czynami👏; Dzieło sztuki Panie; Ale piękne

- pisali internauci.

Nowy tatuaż pojawił się niedługo po wielkiej akcji charytatywnej Łatwoganga - 9-dniowej transmisji na żywo, podczas której zbierano środki dla Fundacji Cancer Fighters na leczenie chorych na nowotwór dzieci. W tle akcji stale grał utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", który Bedoes nagrał z 11-letnią Mają Mecan, zmagającą się z nawrotem choroby nowotworowej. W sumie dzięki wpłatom internautów i firm udało się zebrać ponad 282 mln złotych. Wiele znanych osób postanowiło w geście solidarności ściąć włosy. Niektórzy tatuowali ciało. Znak "JR" pojawił się także pod okiem Bedoesa. Teraz na jego głowie pojawiły się: różaniec i fragment modlitwy.

Bedoes jest osobą wierzącą

Już podczas transmisji muzyk dał się poznać jako osoba głęboko wierząca. Zaproponował on nawet zakończenie zbiórki o godz. 21:37 - godzinie śmierci Jana Pawła II.

Jedną rzeczą, jaka łączy nasz kraj, jest godzina 21:37. Niektórzy z niej żartują, a dla mnie to jest bardzo ważna godzina (...) Pamiętam, jak jechałem z mamą zapalić znicz na ulicę Jana Pawła II w Bydgoszczy

- mówił raper.

