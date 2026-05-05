W sieci zawrzało! Mocny apel po tragedii Litewki

Po dniach milczenia Natalia zdecydowała się przerwać ciszę. Zamiast spokojnego żałobnego wpisu pojawił się zdecydowany apel. Powód? To, co zobaczyła w internecie, dosłownie ją zszokowało. Fala dezinformacji i wykorzystywania tragedii przekroczyła wszelkie granice.

DOŚĆ KŁAMSTW! Partnerka Łukasza Litewki przerywa milczenie i uderza

Partnerka zmarłego Łukasza Litewki nie ukrywa, że już samo wejście do sieci było dla niej bolesnym doświadczeniem. Jak przyznała, natknęła się na ogrom chaosu informacyjnego, w którym trudno oddzielić prawdę od fikcji. Szczególnie oburzyły ją wpisy i akcje, które wykorzystują wizerunek Litewki do zbierania pieniędzy.

Według niej, jeśli ktoś chce pomagać, powinien robić to świadomie i odpowiedzialnie. Zaznaczyła, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji o inicjatywach związanych z jego działalnością pozostaje fundacja. Wszelkie inne apele, zwłaszcza te opatrzone emocjonalnymi hasłami sugerującymi wolę zmarłego, uznała za wyrachowaną manipulację.

Mocne słowa padły także w kontekście teorii spiskowych. Natalia zwróciła uwagę, że wokół tragedii zaczęły narastać różnego rodzaju spekulacje, które nie mają potwierdzenia w faktach. Jej zdaniem takie działania nie tylko wprowadzają ludzi w błąd, ale też ranią bliskich.

Nie zabrakło również odniesienia do osób, które próbują budować swoją popularność na tej tragedii. Partnerka Litewki ostrzegła przed tymi, którzy przedstawiają się jako jego znajomi lub współpracownicy, opowiadając o rzekomych planach czy relacjach. Jak zaznaczyła, wiele z tych historii nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Szczególne oburzenie wywołało u niej publikowanie prywatnych rozmów. Kobieta podkreśliła, że takie działania są nie tylko nieetyczne, ale mogą też naruszać prawo. Zaapelowała o większą odpowiedzialność i wrażliwość, zwłaszcza w tak trudnym czasie.

