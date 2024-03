Będzie rekord w "Milionerach"? Niedawno padł w "Jaka to melodia?" [WIDEO]

Mateusz Żaboklicki ma szansę wygrał "Milionerów" tak jak wcześniej zrobili to: Krzysztof Wójcik w 662. odcinku z 28 marca 2010 roku, Maria Romanek w 823. odcinku z 21 marca 2018 roku, Katarzyna Kant-Wysocka w 927. odcinku z 14 marca 2019 roku, Jacek Iwaszko w 1158. odcinku z 23 września 2021 roku i weteran polskich teleturniejów Tomasz Orzechowski w 1253. odcinku z 19 września 2022 roku.

Pan Mateusz pierwsze koło ratunkowe w "Milionerach", pomoc publiczności, wykorzystał przy pytaniu za 10 tysięcy złotych. Drugie, pół na pół, przy pytaniu za 20 tysięcy, kiedy nie był pewien jakie państwo ma najwięcej tytułów Mistrza Świata w piłce nożnej.. Potem szedł jednak jak burza. Pytanie za 500 tysięcy złotych dotyczyło najsłabiej rozwiniętej komunikacji kolejowej na świecie. Uczestnik wskazał prawidłową odpowiedź, czyli Kolumbię.

Niedawno w "Jaka to melodia?" także mogliśmy oglądać pasjonujący odcinek. Karol Fiedoruk po 12 latach wyrównał rekord Tomasza Bednarka i wygrał finał odgadując wszystkie 7 piosenek w zaledwie 3 sekundy! A nie było to łatwe. Dwukrotnie powiedział "dalej" przez co nie udało się zwyciężyć w rekordowe 2 sekundy. W finale odgadł takie utwory jak: "Laluna" Belindy Carlisle, "Piece Of My Heart" Janis Joplin, "Roses Are Red" Bobby Vintona, "Znowu pada deszcz" Lady Pank, "W stronę słońca" Eweliny Lisowskiej, "Koncert jesienny na swa świerszcze" Magdy Umer i "Born In The U.S.A." Bruce' a Springsteena. Fiedoruk wygrał w sumie 13150 złotych.

Przypomnijmy, że Tomek Bednarek niedawno zbierał na na operację Achillesa. Na profilu pomagam.pl uzbierał 18800 złotych. - Od urodzenia mam krótszą prawą nogę i prawie 38 lat na nią utykam. Do tej pory nie sprawiała jednak wielkich dolegliwości bólowych. Niestety od kilku miesięcy zmagam się z potwornym bólem i każdy krok, to prawdziwa udręka - pisał w maju 2023 roku. - Okazało się, że wszystkiemu winien jest napięty jak struna Achilles. Padła diagnoza, że trzeba go poluzować a najlepiej wydłużyć. Wtedy wszystkie napięcia puszczą i ból przestanie dokuczać. Gdybym chciał zrobić operację na Narodowy Fundusz Zdrowia, to czas oczekiwania na nią wynosi około 10 miesięcy. Prywatnie można to zrobić praktycznie od ręki. Podstawowy problem to cena takiego zabiegu. Niestety jest to kwota, która przekracza moje obecne możliwości. Przez ostatnie pół roku na skutek wielu przykrych zdarzeń pozbyłem się praktycznie wszystkich oszczędności i wyjęcie 8 tysięcy z własnej kieszeni w tym momencie jest niemożliwe - czytamy.

