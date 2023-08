Beztroska Herbuś nie przejmuje się, ze straciła pracę. Rozkoszne zdjecia celebrytki z malowniczej Majorki

Gwiazdor telewizji pokonał przepotężną biegunkę i wrócił do pracy! Szokujące, o co go pytają fani

Na twarzy pięknej celebrytki maluje się uśmiech od ucha do ucha. Aż miło patrzeć na rozbieganą i roztańczoną Herbuś. Najwyraźniej artystka, która w ubiegłym sezonie była prowadzącą program „You can dance – nowa generacja 2” nie przejmuje się, że w nadchodzącej ramówce zabraknie dla niej miejsca w tanecznym show, z którego stacja TVP postanowiła zrezygnować. Na szczęście jest w dobrej kondycji i stara się nie przejmować, że jej budżet nieco się uszczupli. „Podobno powroty z Raju bywają trudne, a ja pędzę do Was w podskokach… Wracam stęskniona za domem psiakami, rodzinką i scenariuszami” – napisała Edyta na swoim Instagramie. Czyżby spieszyła się również szukać pracy? Jak dowiedział się „Super Express” tancerka i aktorka tej jesieni nie będzie bezrobotna. Już we wrześniu wystąpi w premierowej sztuce teatralnej „Bonobo”.

