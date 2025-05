Bieg po Nowe Życie już 10 maja w Wiśle

Ambasadorem Biegu po Nowe Życie i współtwórcą wydarzenia jest Przemysław Saleta, znany bokser i kickbokser. Przemek mówi, że oczywiście, jak każdy wiedział, że lekarze przeszczepiają narządy, ratując w ten sposób życie, ale niespecjalnie się tym interesował. Nie dotyczyło go to osobiście. Wszystko zmieniło się w 2006 roku, gdy jego córka Nicole Saleta miała 13 lat i zdiagnozowano u niej chorobę nerek. To był dla wszystkich szok, bo ani w jego rodzinie, ani w rodzinie Ewy Pacuły, mamy dziewczyny, nikt wcześniej nie miał problemów z nerkami. Nicole musiała być dializowana. Lekarze nie kryli, że jedyną szansą na powrót do normalnego życia będzie transplantacja nerki. Przeszczepienie od żywego dawcy to w takiej sytuacji najlepsze rozwiązanie. Saleta nie wahał się. Wycofał się z programu "Gwiazdy tańczą na lodzie", zaczął przygotowania do operacji.

Saleta oddał nerkę córce

Transplantacja odbyła się w grudniu 2007 roku. To od lekarzy, pielęgniarek i koordynatorów transplantacyjnych Przemysław Saleta usłyszał, jak wiele w Polsce jest jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o przeszczepianie narządów. W tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych połowa przeszczepień nerek to były transplantacje od żywych dawców, a w Polsce było to zaledwie kilka procent. Za mało było także przeszczepień narządów od zmarłych dawców, w dodatku, wiele osób wierzyło w różne mity dotyczące transplantologii.

Zacząłem czytać na ten temat, szukać rzetelnych informacji. Stwierdziłem, że do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo, a jeśli mogę się zaangażować w jakieś sensowne działania, to powinienem to zrobić

— mówi Przemysław Saleta.

26. Bieg po Nowe Życie

Tak zrodziła się idea Biegu po Nowe Życie, którą udało się zarazić wiele osób. 26. Bieg odbędzie się już 10 maja w Wiśle. Uczestnicy: osoby po przeszczepach - dawcy i biorcy, autorytety medycyny, gwiazdy znane z telewizji, radia czy stadionów sportowych, dziennikarze oraz przedstawiciele partnerów wydarzenia i uczniowie śląskich szkół ponadpodstawowych będą maszerować z kijami nordic walking po trasie wytyczonej w centrum miasta. Na starcie stanie ponad 80 czteroosobowych sztafet. W tym wydarzeniu nie jest ważny wynik sportowy, liczy się obecność, wsparcie tej cennej idei.

Z czasem wokół Biegu zaczęły powstawać kolejne inicjatywy, takie jak Forum Młodych - BO NOWE JEST NADZIEJĄ, czyli spotkania z uczniami szkół średnich. Wszystkie te działania są dla nas powodem do satysfakcji, bo statystyki poprawiają się, z roku na rok. Oczywiście, nie tylko działania Biegu po Nowe Życie się do tego przyczyniły, ale jesteśmy przekonani, że dołożyliśmy do tego ważną cegiełkę

- mówi Arkadiusz Pilarz, współtwórca i dyrektor Biegu po Nowe Życie.

Bieg po Nowe Życie to wydarzenie niosące nadzieję, naprawdę serce rośnie, gdy widzi się tyle aktywnych, pełnych życia osób, które dostały szansę dzięki osiągnięciom transplantologii, uczą się, pracują, mają dzieci. Cieszę się, że możemy ich co roku gościć

- mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

W przededniu Biegu, w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbędzie się wydarzenie w formule telewizyjnej "Przy kawie o transplantologii". Wspólnie z m.in. przedstawicielami świata medycyny oraz osobami po transplantacjach porozmawiamy o osiągnięciach ostatnich miesięcy, oraz o tym, co jeszcze trzeba zrobić, by było jeszcze lepiej. Wieczorem tradycyjnie odbędzie się jubileuszowa X Gala polskiej transplantologii "Drugie Życie" podczas której zostaną nagrodzone osoby oraz instytucje związane czy to w praktyce, czy promocyjnie z donacją i transplantacją narządów.