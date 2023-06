i Autor: Niemiec/AKPA; Tik Tok/blikeblanka

to będzie hit!

Blanka z Kaariją stworzyli hit? Połączenie "Solo" i "Cha Cha Cha" to wielka muzyczna petarda!

Blanka (24 l.) to muzyczny fenomen. „Solo” to był hit TikToka i zimy. Niespodziewanie postanowiła zgłosić się do preselekcji eurowizyjnych. Wygrała je, a potem pojechała na Eurowizję. Choć „Solo” nie odniosło tam sukcesu, postanowiono je zremiksować z hitem „Cha Cha Cha”. Brzmi naprawdę rewelacyjnie! Sami posłuchajcie.