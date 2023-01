Choć widzowie kojarzą Annę Muchę głównie z serialu "M jak miłość", gwiazda jest bardzo zapracowaną aktorką. W dużej mierze oddaje się aktywnościom na deskach teatru, ale i instagramowym współpracom. Doskonale zdaje sobie jednak sprawę, że praca nie jest najważniejsza, tylko rodzina. Jej całym światem są przede wszystkim dorastające dzieci oraz partner. To właśnie z nim wybrała się do Ameryki, by celebrować wolny czas.

Bliscy żegnali Kamińskiego, a jego serialowa córka pokazała... sami zobaczcie!

Anna Mucha jest bardzo aktywną użytkowniczką Instagrama, na bieżąco dzieląc się z fanami tym, co się u niej dzieje. Aktualnie jej obserwatorzy mogą podziwiać piękne krajobrazy z Key West. To jednak nie wszystko. Aktorka nie byłaby sobą, gdyby nie prowokowała, wrzucając do sieci odważne zdjęcia - w końcu wielokrotnie już to robiła. I choć zdecydowana większość internautów była zachwycona ujęciem gwiazdy, niektórzy poczuli niesmak w związku z tym, że aktorka pokusiła się o publikację takiego posta w dniu, w którym w Polsce bliscy i koledzy żegnali Emiliana Kamińskiego (jej serialowego tatę).

- Żałosne, pani Anno...

- Jako fanka "M jak miłość' byłam pewna, że Magda pójdzie na pogrzeb.

Cóż, z jednej strony nie można zarzucać aktorce, że nie pojawiła się na pogrzebie, ponieważ tego rodzaju wakacje miała zapewne opłacone i zaplanowane od kilku tygodni, a aktor zmarł niespodziewanie 26 grudnia. Z drugiej strony być może Mucha mogła powstrzymać się z publikacją takiego zdjęcia, choć jak sama zwraca uwagę, opublikowała je, by pokazać, jak raczy się widokami pięknego zachodu słońca.

Warto oczywiście dodać, że Mucha była jedną z pierwszych gwiazd, która publicznie pożegnała kolegę z pracy, publikując na Instagramie wspólne zdjęcia.