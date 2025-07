Blondynek z Barcelony. Lewandowski kopiuje Pazurę?

Latem większość lubi wprowadzać w swoje życie zmiany – zwłaszcza te wizerunkowe. Jednak gdy decyduje się na nie jedna z największych gwiazd światowego futbolu, trudno przejść obok tego obojętnie. Robert Lewandowski, znany z klasycznego stylu i ciemnych włosów, tym razem postanowił zaskoczyć wszystkich. Jego nowa fryzura wywołały spore poruszenie w mediach społecznościowych. Fani dzielili się na dwa obozy: jedni byli zachwyceni, inni przecierali oczy ze zdumienia. W sieci zabrał też nieoczekiwanie głos… Cezary Pazura!

Lewandowski w blond fryzurce. Pazura mówi, że był pierwszy!

Nowa fryzura Roberta Lewandowskiego pojawiła się na jego oficjalnym profilu na Instagramie. Sportowiec opublikował zdjęcie i krótki filmik, na którym prezentuje swój platynowy blond. Pod materiałem zamieścił krótki, humorystyczny podpis: "New season, new hair, same goals" – i nie trzeba było długo czekać na reakcję internautów. Jedni porównywali go do światowych gwiazd, inni sugerowali inspirację Davidem Beckhamem. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Pazura był pierwszy!

Aktor, który jakiś czas temu także zdecydował się na jasny kolor włosów, postanowił skomentować metamorfozę piłkarza. Pazura na swojego Instagrama dodał zdjęcie odnosząc się do wpisu Lewandowskiego.

Jasny blond? Ja przepraszam, ale Wujek Czarek był pierwszy! Słyszałem, że w Barcelonie szykuje się jakaś osiemnastka. Spokojnie, ogarnąłem coś na ząb - napisał w opisie swojego zdjęcia.

Komentarz aktora spotkał się z ogromnym entuzjazmem fanów obu panów. Pod postem pojawiły się dziesiątki komentarzy w stylu: "Ave Wujek Cezar, fajna szara bluzka, włosy gicio. Możesz Wujek śmigać do Barcelony".

Warto dodać, że dla Roberta Lewandowskiego to jedna z nielicznych tak wyrazistych zmian wizerunkowych. Do tej pory sportowiec raczej trzymał się sprawdzonych rozwiązań. Czyżby blond miał zwiastować nowy etap w jego życiu lub karierze? A może to po prostu wakacyjne szaleństwo lub przegrany zakład?

