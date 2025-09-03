Bogdan Łyszkiewicz miał tylko 35 lat, gdy zginął w koszmarnym wypadku. Piosenkarz wyglądał jak Lennon i też zmarł za wcześnie

Bogdan Łyszkiewicz urodził się 3 września 1964 r. W latach 80., gdy był dwudziestokilkulatkiem, udało mu się zrobić karierę muzyczną. Był utalentowanym gitarzystą, klarnecistą, kompozytorem i autorem tekstów - w tym kultowego "Kocham wolność" czy piosenki "O! Ela".

Jako lider zespołu Chłopcy z Placu Broni zdążył wydać pięć kultowych albumów studyjnych. Fani zespołu uważali, że Chłopcy inspirowali się muzyką Beatlesów, a Łyszkiewicza porównywano do legendarnego Johna Lennona. Fryzura i charakterystyczne okulary na pewno miały w tym swój udział, ale Bogdan nawet bez nich przywodził na myśl słynnego Brytyjczyka. Jednak nie tylko o wygląd chodziło.

Bywało tak, że cierpiałem na rozdwojenie jaźni, musiałem bowiem wiele razy zmierzyć się z mitem Beatlesów, odnajdując w sobie bądź co bądź cztery odmienne osobowości. Samotny jak Lennon, sumienny jak McCartney, brzydki jak Ringo Starr i uduchowiony jak George Harrison - śniłem o sławie - pisał w swoim dzienniku.

Łyszkiewicz zginął w tragicznym wypadku

Podobnie jak John Lennon Łyszkiewicz zginął zdecydowanie za wcześnie, choć muzycy stracili życie w zupełnie innych okolicznościach, a Brytyjczyk był o kilka lat starszy. Polski muzyk miał tylko 35 lat, gdy doszło do wypadku.

Był czerwiec 2000 r., Bogdan jechał niedaleko miejscowości Rybitwy. Prowadząc samochód marki Chevrolet Camaro, zderzył się czołowo z innym autem.

Ciężko ranny został przewieziony do szpitala w Płońsku, gdzie po kilku godzinach zmarł. Pochowano go na Cmentarzu Czerwony Prądnik (Cm. Batowicki) w Krakowie. Na jego grobie widnieje napis: "Jesteśmy wszyscy nieśmiertelni".

