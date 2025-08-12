Nie żyje legendarny muzyk Niebiesko-Czarnych. Grał z Czesławem Niemenem

Tadeusz Głuchowski odszedł 11 sierpnia 20245 roku. Przeżył lat 83, a o jego śmierci poinformowała rodzina. Podano także informacje na temat szczegółów pogrzebu.

Legenda Niebiesko-Czarnych

Tadeusz Głuchowski przez lata współtworzył charakterystyczne brzmienie Niebiesko-Czarnych, a jego energiczne partie perkusyjne stały się znakiem rozpoznawczym zespołu. Głuchowski dołączył do Niebiesko‑Czarnych w lipcu 1965 roku, zastępując odchodzących muzyków: Andrzeja Nebeskiego, Zbigniewa Bernolaka i Włodzimierza Wandera, którzy odeszli, by założyć grupę Polanie. Jego obecność w składzie została przyjęta jako powiew świeżości.

Zespół Niebiesko-Czarni był jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiego big-beatu, a jego repertuar obfitował w przeboje, które do dziś są rozpoznawalne przez kolejne pokolenia słuchaczy. Do największych hitów grupy należą m.in: "Jeśli już kogoś pokochasz" (znany też jako "A jeśli już kogoś pokochasz"), "Gdy odlatują bociany", "Czy będziesz sama dziś wieczorem?", "Nocny alarm", "Smutny list", "Nie pukaj do moich drzwi", "Niedziela będzie dla nas", czy "Hej, dziewczyno, hej".

Grali z Niemenem

Niebiesko‑Czarni współpracowali z najważniejszymi postaciami polskiej muzyki PRL. Na długiej liście są m.in:

Czesław Niemen - występował w zespole w pierwszych latach istnienia (około 1962–1965)

- występował w zespole w pierwszych latach istnienia (około 1962–1965) Helena Majdaniec - gwiazda big‑beatu, występowała z zespołem, była jednym z gościnnych głosów

Mihaj Burano - w latach 1963–1966 często występował z zespołem jako wokalista

Ada Rusowicz (Adrianna Rusowicz) - od 1967 roku była wokalistką główną Niebiesko‑Czarnych, do ich rozwiązania w 1976

(Adrianna Rusowicz) - od 1967 roku była wokalistką główną Niebiesko‑Czarnych, do ich rozwiązania w 1976 Wojciech Korda - dołączył do zespołu w 1964 roku, pełnił jednocześnie funkcję wokalisty i gitarzysty

Pamiętał o nich do końca

Zespół Niebiesko‑Czarni rozpadł się w 1976 roku. Po zakończeniu działalności muzycznej Głuchowski chętnie wracał pamięcią do tamtych lat. W mediach społecznościowych publikował archiwalne nagrania z koncertów, przypominając fanom złote czasy polskiego bigbitu.

Pogrzeb Tadeusza Głuchowskiego zaplanowano na 21 sierpnia 2025 roku. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 8:00 mszą w Domu Pogrzebowym Sala "A" na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Po zakończeniu nabożeństwa urna z prochami zostanie odprowadzona na cmentarz, gdzie będzie można oddać hołd zmarłemu, złożyć kwiaty i zapalić znicz.