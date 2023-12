Bogusław Wołoszański debiutuje w Sejmie. Nie żałuje wejścia do polityki

Bogusław Wołaszański w wieku 73 lat po raz pierwszy został posłem. Jak parlamentarny debiutant ciągle wdraża się w parlamentarne meandry. Na razie sejmowe życie daje pisarzowi nieźle w kość. - Na nic nie mam czasu, jak wracam do domu, wieczorem zwykle, to jestem tak zmęczony, że myślę sobie: "a jutro załatwię jeszcze to, co miałem poza Sejmem dziś załatwić i tak jutro, jutro, jutro - szczerze wyjawia w rozmowie z "Super Expressem" Bogusław Wołoszański. Mimo trudności legendarny autor się nie zraża. - Nie żałuję wejścia do polityki, zawsze chciałem ją poznać od środka i teraz mam szansę. - tłumaczy. Jako człowiek przez wiele lat związany z szeroko pojętą kulturą, Bogusław Wołoszański został przez nas zapytany o byłą gwiazdę "M jak miłość" Dominikę Chorosińską, która niedawno została powołana na urząd ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Dominika Chorosińska nową minister kultury. Bogusław Wołoszański wymownie reaguje

Dominika Chorosińska niewątpliwie stanęła przed arcytrudnym zadaniem. Bogusław Wołoszański zapytany o gwiazdę "M jak miłość" w roli minister kultury, zareagował bardzo wymownie, ale też dyplomatycznie. Można odnieść wrażenie, że pisarz mocno gryzł się w język po tym pytaniu. To nagranie trzeba zobaczyć! - No tak, mamy, nie można zaprzeczyć - powiedział zachowawczo Bogusław Wołoszański po stwierdzeniu dziennikarza, że mamy nową minister kultury, czyli Dominikę Chorosińską. - Życzę jej powodzenia - dodał. Jednocześnie Bogusław Wołoszański zdradził, że sam ministrem kultury zostać nie chce. Pisarz wszedł za to w skład sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

W naszej galerii prezentujemy memy, które pojawiły się w sieci po tym, gdy Dominika Chorosińska została ministrem kultury