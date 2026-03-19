Bójka na koncercie zespołu! Wokalista zareagował wulgaryzmami!

Idąc na koncert ulubionego artysty, artystki czy zespołu, myśli się raczej o tym, że najbliższe godziny spędzi się w świetnej atmosferze, bawiąc się i przeżywając ulubioną muzykę. Tak rzeczywiście w większości przypadków jest, nie brak jednak sytuacji, gdy podczas występów gwiazd dochodzi do nieoczekiwanych, bywa, że groźnych sytuacji.

Tak właśnie zadziało się na jednym z koncertów, który odbył się w ramach zakończonej już trasy koncertowej Nine Inch Nails. Jest to amerykańska formacja, powstała pod koniec lat 80., która w umiejętny sposób połączyła brzmienie muzyki industrialnej z alternatywnym rockiem, metalem i elementami elektroniki. Grupa od samego początku dowodzona jest przez Trenta Reznora, który zyskał powszechne uznanie także jako twórca muzyki filmowej. To właśnie on, w duecie z kolegą ze sceny Atticusem Rossem, odpowiada za nagrodzone Oscarami ścieżki dźwiękowe do takich produkcji, jak The Social Network oraz animacji Co w duszy gra.

Nine Inch Nails już na początku 2025 roku rozpoczęli swoją wyczekiwaną od kilku lat trasę koncertową. W ramach "Peel It Back World Tour" zespół zagrał nawet w Polsce na ubiegłorocznym Open'er Festival, a pokaz ten przyciągnął prawdziwe tłumy.

Seria występów już się zakończyła, na jednym z ostatnich pokazów doszło jednak do groźnie wyglądającej sytuacji. To podczas koncertu w Glendale w Kalifornii, który miał miejsce 6 marca doszło do bójki między dwoma fanami. Już na sam koniec występu, podczas wykonywania zamykającego cały set utworu Hurt, Trent Reznor zauważył, że na publiczności ma miejsce zamieszanie.

Muzyk natychmiastowo przerwał występ i obrzucił bijących się wiązanką wulgaryzmów. Na szczęście błyskawicznie na sytuację zareagowała także ochrona, która wyprowadziła krewkich fanów, czemu towarzyszyło wygwizdanie ich przez pozostałą publiczność.

Hej, nie jesteśmy tu dla tego chu*a. No co jest, hej! Hej! Wystarczająco dużo gó**a się dzieje dookoła, nie potrzebujemy, żeby działo się to kur*a tutaj" - mówił ze sceny Trent Reznor.

Moment jest widoczny na poniższym nagraniu.

